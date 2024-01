Samsung Galaxy S24: i prezzi per l’Italia [leak]

Non c’è fine alle innumerevoli fughe di notizie sulla serie Samsung Galaxy S24. L’ultima, e se vogliamo una delle più ghiotte, riguarda i prezzi di tutti e tre i flagship del produttore coreano per il mercato italiano.



I dettagli sono stati condivisi dall’affidabile Roland Quandt e mostrano che i prossimi dispositivi saranno leggermente meno costosi dei loro predecessori. Dunque i dettagli sui prezzi sono in linea con le voci precedenti della scorsa settimana.



Il Galaxy S24 base da 8/128 GB partirà da 899 euro mentre la versione da 8/256 GB costerà 959 euro. Galaxy S24+ inizierà con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione per 1.149 euro, mentre la versione da 12/512 GB costerà 1.569 euro. Galaxy S24 Ultra sarà offerto nelle versioni 12/256 GB (a 1.449 euro), 12/512 GB (a 1.569 euro) e 12 GB e 1 TB (a 1.809 euro).

