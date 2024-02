Samsung Galaxy S24: la versione Snapdragon è migliore di quella Exynos [VIDEO]

Samsung ha presentato due varianti del suo ultimo smartphone: l’Ultra, equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, e i modelli S24 e S24 Plus, che montano il chip interno Exynos 2400. È interessante notare che, in Nord America, tutte le versioni del Galaxy S24 utilizzano il chip Qualcomm Snapdragon.

Il confronto diretto effettuato dal canale YouTube Techmo tra le versioni Snapdragon e Exynos del Galaxy S24 standard rivela differenze significative.

Le differenze emergono

I test di benchmark pre-partita, come Geekbench e 3DMark, tendono a favorire il chip Snapdragon, confermando le aspettative di superiorità. Tuttavia, l’analisi di Techmo evidenzia non solo differenze nei punteggi ma anche nell’autonomia della batteria e nella gestione del calore.

Al termine dei test, il modello Snapdragon conservava il 16% di batteria, a fronte dello spegnimento del modello Exynos. La differenza si nota anche nella temperatura: 51 gradi per l’Exynos contro i 42 del Snapdragon, un aspetto che incide non solo sul comfort ma anche sulla longevità dello smartphone.

La fotocamera sotto esame

Sebbene ci si aspetti prestazioni eccezionali dalla fotocamera, l’app fotografica su Exynos presenta alcune problematiche, soprattutto in modalità video 4K60, oltre a una gestione dei colori talvolta inadeguata. Sebbene Samsung possa intervenire con aggiornamenti, queste lacune temperano l’entusiasmo per un dispositivo altrimenti impeccabile.

Questo confronto tra i chip Snapdragon ed Exynos nel Galaxy S24 evidenzia come la scelta del processore influisca su vari aspetti, dalla qualità fotografica all’autonomia della batteria e alla temperatura operativa. Con Samsung che continua a sviluppare i suoi chip Exynos, resta da vedere come si posizioneranno rispetto a Qualcomm. Questo duello tecnologico offre importanti spunti per la scelta del prossimo smartphone.