Samsung Galaxy Tab S6 ufficiale in Corea con connettività 5G

Samsung ha finalmente svelato Galaxy Tab S6 5G e la sua data di lancio: 30 gennaio in Corea del Sud.

L’antagonista dell’iPad si veste con il nuovo chipset Snapdragon 855 accompagnato dal modem X50 di Qualcomm che permetterà l’aggancio delle nuove reti 5G. Ci sarà un’unica configurazione di memorie con 6GB di Ram e 128GB di memoria interna mentre rimane invariato il resto delle scheda tecnica con display QHD+ Super AMOLED da 10,5 pollici, fotocamere posteriori da 13 e 5 Megapixel e un’ampia batteria da ben 7.040 mAh.







Prezzo e accessori

Galaxy Tab S6 5G arriva con un prezzo al cambio di 850 dollari con alcuni extra tra cui una copertina del libro con tastiera, vetro protettivo Whitestone e S Pen in edizione limitata. Non ci sono ancora notizie per il debutto in Italia.