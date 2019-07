Samsung ha ufficializzato da poche ore il suo Galaxy Tab S6, nuovo top di gamma della linea tablet del produttore coreano. Vediamo le caratteristiche tecniche nel dettaglio.

Galaxy Tab 6: la scheda

Partiamo dal display, un SAmoled da 10,5 pollici con risoluzione di 1.600×2.560 pixel. A bordo, cuore del sistema, il classico Snapdragon 855 coadiuvato da 6 GB di Ram e 128 Gb di storage. È comunque prevista anche una versione da 8 GB e 256 GB di storage. La batteria è da 7.040 mAh e ci sono due sensori da 13+5 Megapixel sul retro, mentre la fotocamera frontale è da 8 megapixel. Da segnalare inoltre che il Tab S6 è il primo tablet ad avere lo sblocco con sensore di impronte sotto al vetro.

Design e accessori

Galaxy Tab S6 ha un design molto piacevole, è sottilissimo e pesa solo 420 grammi. Può inoltre contare su ben 4 speaker posti ai quattro angoli che funzionano anche in modalità Dolby Atmos. Inclusa nel prezzo di vendita anche la S-pen magnetica che si aggancia sul retro del tablet dove è stato predisposto un piccolo “solco” per agganciarla. La S-pen è in grado di scrivere sul tablet anche in modalità “sovrapposta”. In pratica sarà possibile, ad esempio, guardare un video o un pagina Internet, sovrapponendo un figlio (con trasparenza personalizzabile) e scrivendoci sopra. La S Pen consente inoltre di utilizzare alcune gesture per interagire con il tablet. La cover con tastiera è invece acquistabile a parte (costa 179 dollari) e ha anche un mousepad per interagire in modalità PC portatile.

Prezzo e data di uscita

Galaxy Tab S6 debutterà a fine agosto a circa 800 euro (prezzo ancora da definire nel dettaglio) nella versione 6 GB Ram -128 GB di storage. Inclusa nel prezzo anche la S Pen.