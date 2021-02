Samsung: Galaxy Tab S7 e S7+ nel colore Mystic Navy

Samsung amplia il proprio portfolio di prodotti con i nuovi Galaxy Tab S7 e Tab S7+ nel colore Mystic Navy. I dispositivi offrono l’ultimo aggiornamento software alla versione dell’interfaccia One UI 3.1 e dispongono di un refresh rate da 120 Hz.

Il nuovo aggiornamento software One UI 3.1, annunciato nel corso di Galaxy Unpacked 2021, permetterà agli utenti di sperimentare ancora di più con i propri tablet ed esaltare la loro connected experience con i nuovi dispositivi della serie Galaxy S21 e i Galaxy Buds Pro.

È ora possibile muoversi attraverso i vari dispositivi in un modo più fluido che mai, copiando, ad esempio, testi e immagini tra i Galaxy Tab S7 o S7+ in Mystic Navy e Galaxy S21 con la massima semplicità. L’aggiornamento software One UI consente, inoltre, di estendere facilmente lo schermo, così da condividere un solo grande spazio di lavoro tra Galaxy Tab S7 o S7+ e il proprio pc.

Galaxy Tab S7 e S7+ in Mystic Navy saranno disponibili in Italia dal 25 febbraio nella versione Wi-Fi Only, rispettivamente al prezzo di 749,00 euro e 949,00 euro.