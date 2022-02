Samsung Galaxy Tab S8: ecco i 3 modelli in arrivo | IMMAGINI

Dopo la serie Galaxy S22, anche il Galaxy Tab S8 non è stato risparmiato dalle anticipazioni. A poche ore dalla pubblicazione da parte di Roland Quandt delle specifiche complete, ecco che il leaker Evan Blass ha condiviso al mondo le immagini destinate alle campagne pubblicitarie.

Ricordiamo che il Galaxy Tab S8 sarà presentato ufficialmente il 9 febbraio insieme al Galaxy S22. Sarà disponibile in tre versioni: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus e Galaxy Tab S8 Ultra, i cui prezzi dovrebbero aggirarsi tra i 749 ei 1599 euro (a seconda del modello scelto e della sua configurazione). Con la fuga di queste immagini, possiamo ragionevolmente affermare che questo trittico non ha più segreti.

La fascia alta

L’offerta della gamma Tab S8 partirà dal “classico” Galaxy Tab S8. Quest’ultimo dovrebbe avere uno schermo LCD LTPS da 11 pollici che arriva a 120 Hz (2560 x 1600 pixel) ed essere alimentato da uno Snapdragon 8 Gen 1 accoppiato con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La parte fotografica di questo Tab S8 sarà basata su un doppio sensore da 13 e 6 Megapixel sul retro e su un modulo frontale da 12 Megapixel. Dovremmo trovare anche una batteria da 8000 mAh e Android 12.

Galaxy Tab S8 Plus, il top di gamma

Il Galaxy Tab S8 Plus spinge ulteriormente l’esperienza con una qualità del display superiore. Troveremo quindi uno schermo Super AMOLED da 12,4 pollici 120 Hz (2800 per 1752 pixel), un processore Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. La parte fotografica rimarrebbe generalmente la stessa del Tab S8 “classico” ma con una batteria da 10.900 mAh.

Galaxy Tab S8 Ultra, il top di gamma XXL

Quest’anno, la vera novità sarà sul “King” Galaxy Tab S8 Ultra. L’inedito modello avrà schermo Super AMOLED XXL da 14,6 pollici (2960 per 1848 pixel) a 120 Hz. Anche qui troveremo uno Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a 8 GB di RAM. ma la memoria potrebbe arrivare fino a un massimo di 512 GB. Il reparto fotografico monterà da parte sua un doppio sensore posteriore da 13 e 6 Megapixel, ma questa volta con due sensori da 12 Megapixel davanti (grandangolare e ultra grandangolare). La batteria sarà da ben 11.200 mAh.