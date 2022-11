Samsung Galaxy Watch5: nuove “face” dedicate ai Mondiali di Calcio

Samsung ha cominciato a distribuire un nuovo aggiornamento software per i modelli di smartwatch Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro che comprende il nuovo quadrante Ball per celebrare la Coppa del Mondo FIFA 2022 attualmente in corso in Qatar.

L’aggiornamento pesa poco più di 500 MB e ha una versione del firmware che termina con AVK7.

Dopo averlo installato, è possibile trovare il nuovo quadrante Ball nell’app Galaxy Wearable con le bandiere dei paesi che partecipano alla Coppa del Mondo FIFA 2022.

Il nuovo aggiornamento include anche la patch di sicurezza di novembre 2022. Sul registro delle modifiche si legge che la release include codici di stabilità per migliorare le notifiche e il comportamento degli orologi.

Fonte