Samsung Galaxy Z Flip5: nuovi rendering mostrano un display esterno dalle forme originali

È quasi tempo di Samsung Galaxy Z Flip5: lo smartphone pieghevole del produttore coreano dovrebbe infatti diventare una realtà nel corso dell’estate e per questo cominciano ad arrivare copiosi i rendering e i gosip relativi al nuovo modello. Vediamo da vicino i rendering che sono trapelati oggi dalla rete.



Si tratta di una nuova serie di immagini che confermano quanto già visto in precedenza: il display esterno del Flip5 è più ampio e sagomato (assomiglia un po’ a un’icona rovesciata delle cartelle del nostro computer) e mostra anche una cornice laterale più piatta. Si possono notare alcune analogie con il look del Find N2 Flip di OPPO.

Proprio per adattarsi alla nuova forma del display esterno, l’allineamento della fotocamera è ora orizzontale anziché verticale.

Il display esterno dovrebbe avere una diagonale di 6,7 pollici, mentre lo schermo interno dovrebbe essere di 3,4 pollici.

Inoltre, le voci che si sono rincorse i giorni scorsi e che riguardano il nuovo design della cerniera potrebbero rivelarsi vere. Da quello che possiamo vedere in questi render, lo spazio tra le due metà del telefono è quasi inesistente. Non c’è luce quando le due semiscocche sono chiuse.

