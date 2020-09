Samsung ha presentato oggi il suo nuovo dispositivo con display flessibile di nuova generazione: Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Dotato di un display esterno più grande, Galaxy Z Fold2 5G combina design e finiture di qualità.

La scheda tecnica (in breve)

Display:

QXGA+ Dynamic AMOLED 2x (22.5:18) Infinity Flex Display (2208 x1768 pixel) da 7,6 pollici, 373 ppi

Schermo esterno:

Display Super AMOLED HD+ (25:9) da 6,2 pollici, 2260×816 pixel, 386 ppi

Fotocamera anteriore:

Fotocamera selfie 10 MP: F2.2, dimensioni pixel: 1,22 μm, FOV: 80˚Fotocamera selfie 10 MP: F2.2, dimensioni pixel: 1,22 μm, FOV: 80˚

Fotocamera posteriore: tripla

Fotocamera Ultra-grandangolare da 12 MP: F2.2, dimensioni pixel: 1,12 μm, FOV : 123˚ – Fotocamera Grandangolare 12 MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, dimensioni pixel: 1,8 μm, FOV: 83˚ Fotocamera Teleobiettivo 12 MP: PDAF, F2.4, OIS, dimensioni pixel: 1,0 μm, FOV: 45˚.

Doppio sistema OIS, zoom ottico 2x, zoom digitale fino a 10x, registrazione HDR10+, tracciamento AF

CPU: Processore Octa-Core 7nm Qualcomm SM8250-2-AB a 64 bit (3,09 GHz + 2,40 GHz + 1,80 GHz)

Memoria: 12 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna

Il Design

Galaxy Z Fold2 5G ha un design davvero raffinato. Il display esterno Infinity-O da 6,2 pollici garantisce facilità di utilizzo e permette di controllare le email, cercare indicazioni stradali o guardare i contenuti preferiti senza aprire il dispositivo. Una volta aperto, però, l’ampio schermo principale da 7,6 pollici, con cornici ridotte al minimo e una fotocamera anteriore senza notch, permette di immergersi nei contenuti con una frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz. Per completare l’esperienza, Galaxy Z Fold2 5G è dotato del miglior audio dinamico finora disponibile in un dispositivo Galaxy, con un effetto stereo migliorato e un suono fornito dai doppi altoparlanti.

Display Ultra Thin Glass

Per lo schermo principale ora viene utilizzato Samsung Ultra Thin Glass, che conferisce un aspetto più raffinato al display. Il design è incentrato sul sistema con cerniera a scomparsa, che si adatta al corpo del dispositivo con il meccanismo CAM. Galaxy Z Fold2 5G impiega anche la una struttura in fibre di nylon, introdotta per la prima volta in Galaxy Z Flip, nello spazio tra il corpo e l’alloggiamento della cerniera per respingere la polvere. Poiché Galaxy Z Fold2 5G presenta un design ottimizzato di terza generazione, lo spazio per le fibre di nylon è ancora più piccolo rispetto a Galaxy Z Flip. Per raggiungere questo obiettivo, Samsung ha sviluppato una nuova tecnologia con una composizione di fibre modificata e densità ottimizzata ottenendo lo stesso livello di protezione in uno spazio inferiore. Personalizzabile in base al proprio stile – Samsung offre uno strumento online per personalizzare il proprio Galaxy Z Fold2 5G con quattro differenti colori della cerniera a scomparsa – Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue.

Creatività in ogni ambito

Caratteristiche per supportare la creatività – L’acquisizione dei contenuti viene completamente ripensata, incorporando sia la prospettiva del fotografo che quella del soggetto durante lo scatto . Utilizzando insieme lo schermo esterno e quello principale con la funzione Doppia Anteprima, entrambe le parti possono vedere ciò che viene inquadrato . Inoltre, grazie alla flessibilità di Galaxy Z Fold2 5G, è possibile scattare un selfie di qualità elevata con le fotocamere posteriori, utilizzando lo schermo esterno come mirino.

– L’acquisizione dei contenuti viene completamente ripensata, . Utilizzando insieme lo schermo esterno e quello principale con la funzione Doppia Anteprima, . Inoltre, grazie alla flessibilità di Galaxy Z Fold2 5G, è possibile scattare un selfie di qualità elevata con le fotocamere posteriori, utilizzando lo schermo esterno come mirino. Avanzate caratteristiche della fotocamera –Il comparto fotografico di Galaxy Z Fold2 5G offre anche le funzionalità all’avanguardia per la qualità e il controllo della fotocamera. Con le funzioni Pro Video, Scatto Singolo, Scatto Notturno e Modalità Notte, Galaxy Z Fold2 5G aiuta a catturare qualsiasi momento.

Multitasking per davvero!

Multitaskig senza soluzione di continuità – La finestra multi-attiva avanzata consente di controllare il layout dello schermo in modo più semplice e flessibile. È possibile aumentare la produttività aprendo più file della stessa app contemporaneamente e visualizzarli affiancati. La barra multischermo migliorata permette di aprire più app allo stesso tempo con l’integrazione di Unisci App e del pannello Edge per ancora più praticità. La funzionalità drag-and-drop consente di trascinare facilmente testo, immagini e documenti da un’app all’altra per il trasferimento istantaneo. Si può anche acquisire rapidamente una schermata in un’app e trasferire l’immagine in un’altra grazie alla funzione Acquisizione Schermo Diviso.

– La finestra multi-attiva avanzata consente di controllare il layout dello schermo in modo più semplice e flessibile. È possibile aumentare la produttività aprendo più file della stessa app contemporaneamente e visualizzarli affiancati. La barra multischermo migliorata permette di aprire più app allo stesso tempo con l’integrazione di Unisci App e del pannello Edge per ancora più praticità. La funzionalità drag-and-drop consente di trascinare facilmente testo, immagini e documenti da un’app all’altra per il trasferimento istantaneo. Si può anche acquisire rapidamente una schermata in un’app e trasferire l’immagine in un’altra grazie alla funzione Acquisizione Schermo Diviso. Interazioni con le app ottimizzate per supportare ogni flusso di lavoro – È possibile scegliere l’interfaccia utente sullo schermo principale più ottimizzata per le proprie esigenze. Dalle impostazioni si può alternare in modo semplice e rapido un layout dello schermo ampio con un layout di uno smartphone tradizionale.

– È possibile scegliere l’interfaccia utente sullo schermo principale più ottimizzata per le proprie esigenze. Dalle impostazioni si può alternare in modo semplice e rapido un layout dello schermo ampio con un layout di uno smartphone tradizionale. Visualizzazione ottimizzata delle app –Ottenere il massimo da ogni momento della vita quotidiana e migliorare l’esperienza di visualizzazione delle proprie app preferite, come Gmail, YouTube e Spotify. Utilizzare lo schermo principale con le app di Office in Microsoft 365 per simulare l’esperienza di un tablet. Ad esempio, si può utilizzare al meglio Microsoft Outlook visualizzando la posta in arrivo sul lato sinistro insieme alle conversazioni correnti. Modificare documenti di Word, fogli di calcolo di Excel o presentazioni di PowerPoint con barre degli strumenti simili a quelle su un PC.

Batteria da 4.500 mAh e 5G

Galaxy Z Fold2 5G permette agli utenti di navigare a velocità elevate grazie alla sua piena compatibilità con la banda completa 5G, mentre la batteria da 4.500 mAh e la capacità di Ricarica Ultra-Veloce garantiscono una lunga durata. Galaxy Z Fold2 5G offre anche una connessione wireless Samsung DeX per lavorare in modo produttivo, mentre la tecnologia Ultra Wide Band (UWB) integrata nel dispositivo rende semplice e veloce la condivisione di file, foto o video con la funzione Condivisione Qui Vicino.

I servizi Premium

Gli utenti di Galaxy Z Fold2 5G possono beneficiare del servizio Premier per Galaxy Z: un’assistenza dedicata pensata per offrire la migliore esperienza possibile ai clienti. Un supporto concierge on-demand da parte di un team dedicato di esperti del prodotto è a disposizione del cliente; in questo modo sarà ancora più facile fissare appuntamenti, connettersi in una sessione uno-a-uno con gli esperti e scoprire come accedere alle esperienze uniche rese possibili da Galaxy Z Fold2 5G.

I possessori di Galaxy Z Fold2 5G godono inoltre della sicurezza offerta da Samsung Care+, che fornisce una protezione del dispositivo con un intervento contro danni accidentali del display entro un anno dalla data di acquisto. Per usufruire della copertura Samsung Care+ gratuita è necessario registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto, sull’app Samsung Members o sul sito web Samsung Care+ –