Il calendario Apple 2020 quest’anno subisce qualche variazione e ritardo rispetto al solito. Inutile dirsi che la ragione risieda nei disagi causati dalla pandemia. Per cui, se eravamo abituati all’evento di presentazione degli iPhone dell’anno a settembre, dobbiamo pazientare fino a ottobre. perlomeno questo (e non solo) è quel che fa trapelare Bloomberg, in genere attendibile sulle questioni di Cupertino. Per quanto non ufficiali, sono parecchie le anticipazioni sugli arrivi all’orizzonte che, nell’attesa, ci possono solleticare la curiosità.

Quattro nuovi iPhone in arrivo

Sempre secondo Bloomberg, a ottobre Apple presenterà quattro nuovi modelli di iPhone con design, dimensioni e costi diversi tra loro. Ci saranno due modelli base meno costosi e due modelli più avanzati e costosi. Tutti e quattro avranno il 5G e lo schermo OLED, che rispetto all’LCD offre una migliore resa del nero e dei contrasti e ottimizza la batteria. I due modelli base avranno uno schermo da 5,4 e da 6,1 pollici. Gli iPhone di fascia più alta ne avranno da 6,1 e da 6,7 pollci. Quest’ultimo modello sarà il più grande mai realizzato da Apple. A livello estetico, assomiglieranno agli iPad Pro, quindi con spigoli meno arrotondati. I materiali cambieranno a seconda dei modelli: alluminio per i due meno costosi e acciaio inossidabile per i modelli Pro. All’interno ci sarà un nuovo processore A14 a farli funzionare, sviluppato interamente da Apple come avvenuto con le versioni precedenti e inserite negli attuali iPhone.

Rosee previsioni di vendita

L’azienda prevede che la domanda per questi iPhone sia tale da consentire di venderne almeno 80 milioni entro la fine dell’anno. A giocare un ruolo complice sarà o sarebbe la stagione degli acquisti natalizi, tradizionalmente la più redditizia per il settore tecnologico.

iPad e Apple Watch

Oltre agli iPhone 2020, Apple dovrebbe presentare anche un nuovo modello di iPad Air. Dovrebbe avere uno schermo più grande e senza cornici (simile quindi a quello degli iPad Pro). Tra i lanci, anche due nuove versioni di Apple Watch e un modello di cuffie, il primo a essere prodotto con il proprio marchio e non con quello della controllata Beats.

HomePod

Stando a Bloomberg, Apple presenterà anche un nuovo HomePod, il suo altoparlante per la casa che integra al suo interno l’assistente personale Siri. Il nuovo modello dovrebbe essere più piccolo dell’attuale, ma non è chiaro se sarà in sostituzione del precedente o sarà offerto come alternativa.