Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 arriveranno in anticipo

La scorsa settimana abbiamo appreso che Samsung lancerà i modelli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 alla fine di luglio, in anticipo rispetto all’atteso lancio di agosto. Sebbene Samsung non abbia né confermato Nè smentito questa voce, un’altra fonte ritiene che Samsung introdurrà il Fold5 e il Flip5 con anticipo rispetto al previsto.

La notizia arriva dalla pubblicazione coreana The Elec, che sostiene che i due dispositivi pieghevoli saranno presentati a luglio, quindi 2-3 settimane prima rispetto ai loro predecessori, a causa delle preoccupazioni per gli utili del Q2/2023. Per migliorare i numeri del Q3, il chaebol coreano starebbe valutando la possibilità di lanciare in anteprima il Fold5 e il Flip5 a fine luglio, anziché nella seconda settimana di agosto.

Proprio in virtù del lancio anticipato, la produzione di alcune parti dei due smartphone pieghevoli è stata avanzata di 2-3 settimane rispetto al previsto. Tra queste vi è la nuova cerniera a forma di goccia. Tuttavia, lo schema di produzione di molte altre altre parti è simile a quello dell’anno scorso.

The Elec sostiene anche che i display dei Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 utilizzeranno lo stesso materiale OLED M12 dei modelli Fold4 e Flip4 invece del M13, che Google potrebbe utilizzare per il Pixel Fold – il suo primo smartphone pieghevole che dovrebbe essere ufficialmente presentato il 10 maggio al Google I/O 2023 insieme al Pixel 7a.

Non ci sono ancora notizie ufficiali da parte di Samsung sui modelli Galaxy Z Fold5 o Galaxy Z Flip5, ma alcuni render trapelati di recente mostrano com’è il design di questi smartphone. Potete vederli qui sotto.