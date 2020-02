Samsung ha modificato il kernel di Android ed è stata ammonita da Google

Samsung ha apportato alcune modifiche al kernel principale di Android, ovvero la chiave del sistema operativo. Una mossa che non ha fatto felice Google che in seconda battuta ha affermato che questa tipologia di modifiche sono “inutili” e minacciano la sicurezza del telefono.

Il ricercatore del Project Zero Team di Google, Jann Honn, ha sottolineato il problema con questa modifica apportata da Samsung al kernel che di fatto dovrebbe offrire una nuova funzionalità di sicurezza limitando un utente malintenzionato a “leggere o modificare i dati dell’utente”.

Honn afferma che la modifica è “inutile” e introduce vulnerabilità che indeboliscono la sicurezza del telefono. A detta sua, i meccanismi di protezione di Samsung “non forniranno una protezione significativa”, aggiungendo anche che “bloccano solo strumenti di rooting semplici che non sono stati personalizzati per i telefoni Samsung”.

Rincarando la dose, Google ha avvertito Samsung e altri produttori che modificare il kernel di Android è una pessima idea. Per l’occasione è stato anche prodotto un documento ufficiale ricco di informazioni e dettagli.

