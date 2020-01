Samsung: prime immagini live del modello Galaxy S20

Samsung terrà un evento Unpacked l’11 febbraio nel corso del quale dovrebbero essere presentati i prossimi smartphone top di gamma della linea Galaxy S.

Come scritto più volte, la casa coreana avrebbe deciso di non seguire la numerazione che avrebbe portato la nuova linea a chiamarsi S11, preferendo invece il nome di S20, in onore al nuovo decennio che si è appena aperto.

Nel frattempo sono arrivate le prime immagini del modello “top” della linea, il Samsung Galaxy S20+ 5G fotografato nella sua parte anteriore e posteriore: inoltre c’è anche una foto che mostra la configurazione della tanto chiacchierata fotocamera del dispositivo.

Il telefono dovrebbe avere quattro sensori ottici posizionati all’interno di un’area rettangolare, con un flash led e un ulteriore sensore sul quale non è ancora stata fatta completamente chiarezza.

La parte anteriore del Galaxy S20+ mostra uno schermo con bordi curvi, simile a quello della famiglia Galaxy S10 e un po’ più lontando dal desgin visto di recente sul Galaxy Note10.



La configurazione della quad-cam sul retro dovrebbe essere composta da un sensore da 108 Megapixel in grado di restituire scatti da 12 Megapixel con pixel grandi, accoppiato a un sensore ultrawide e a un teleobiettivo.

