Samsung, in arrivo la Fan Edition (più economica) anche per i pieghevoli

Il mercato dei pieghevoli sta prendendo sempre più piede, ma rimane un problema: l’accessibilità. Molti di questi smartphone, infatti, sono piuttosto costosi, e proprio per questo molte aziende stanno cercando opzioni più economiche per allargare la propria utenza. Per esempio Motorola ha introdotto quest’anno il Motorola Razr 40, mentre Samsung non ha ancora fatto nulla di simile. Per ora.

Infatti fino ad adesso gli unici pieghevoli della compagnia sono rimasti le versioni annuali di Galaxy Z Flip e Fold. Tuttavia, secondo Revegnus, un credibile informatore del settore, Samsung potrebbe lanciare una linea più economica di Galaxy Z dopo Z Fold6 e Z Flip6 l’anno prossimo.

Si tratterà nientemeno che della versione “Fan Edition” della coppia di dispositivi, che quindi dovrebbe avere un prezzo più basso. Questo non significa che saranno disponibili già l’anno prossimo assieme ai flagship, ma è comunque probabile che non dovrebbero tardare molto rispetto a questi.

Lo stesso informatore suggerisce anche che Samsung si concentrerà di più sulla sua sottobrand “Fan Edition” a partire da Galaxy S23 FE, il che significa che l’azienda inizierà a rilasciare dispositivi “Fan Edition” con maggiore regolarità.