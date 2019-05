Samsung: in arrivo una nuova ricarica veloce a 100W

Grosse novità in arrivo da Samsung, non a caso una delle società che spende di più in ricerca e sviluppo (12,2 miliardi nel 2018) e classificata al quarto posto in questa speciale classifica alle spalle di Volkswagen, Google e Microsoft. (Fonte: The 2017 Eu Industrial R&D Investment Scoreboard European Commission).

Ricaricare a 100 W

Samsung ha infatti annunciato oggi il lancio di due nuovi controller USB Type-C power delivery (PD). I nuovi controller SE8A e MM101 supportano fino a 100W di potenza. Tanto per fare un confronto, l’attuale ricarica super veloce di Samsung nel Galaxy S10 5G supporta 25 W di potenza. I nuovi controller possono essere utilizzati per diversi dispositivi, inclusi smartphone, tablet, laptop e monitor. La produzione di massa del controller SE8A è già iniziata, mentre per quanto riguarda l’MM101 è attualmentye in fase di test presso i clienti dell’azienda coreana.

SE8A: Il primo con Secure Element

SE8A è il primo controller c he integra alcune misure di protezione aggiuntive, come l’archiviazione delle chiavi di sicurezza e i dati sensibili di codifica e decodifica compatti all’interno di un dispositivo. L’SE8A supporta inoltre l’autenticazione USB Type-C, prevenendo l’utilizzo di prodotti non approvati. Queste misure prevengono inoltre l’hacking del dispositivo durante la ricarica.

MM101, invece, supporta un algoritmo di crittografia simmetrica per l’autenticazione del prodotto. Le misure di sicurezza includono la capacità di rilevare il tasso di umidità per garantire condizioni di carica più sicure. Entrambi i chip sono dotati anche di protezione da sovratensione. I nuovi chip soddisfano le ultime specifiche USB per la ricarica rapida, USB-PD 3.0, per offrire la massima potenza per una ricarica più efficiente. Hanno anche incorporato Flash (eFlash), consentendo ai produttori di aggiornare il software per soddisfare le specifiche più recenti senza modifiche hardware.