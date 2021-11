Samsung: la barra degli indirizzi potrà essere posizionata in basso

Samsung e il suo browser Android seguono la tendenza. Su Twitter Dan Seifert, giornalista di The Verge, annuncia che l’azienda coreana consentirà agli utenti del suo browser di attivare o disattivare la barra degli URL nella parte inferiore dello schermo. Una novità ispirata a ciò che Safari offre da qualche settimana su iOS 15.

Questo cambiamento di rendere più facile la navigazione mettendo a portata di mano i principali elementi dell’interfaccia è una soluzione interessante in quanto le diagonali dei nostri smartphone tendono a crescere e l’accesso alla barra di ricerca diventa sempre più complicato con una mano.

well gee samsung, I wonder why you suddenly decided to add this option now to your browser, I just can't fathom a guess pic.twitter.com/WTTI98OwQv