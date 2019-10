Samsung lancia oggi in Italia il Galaxy M30s, un nuovo smartphone pensato per i millennial e la Generazione Z, che si unisce al Galaxy M20 nella linea dei Samsung Galaxy M nel nostro Paese.

Il Galaxy M30s è dotato di una batteria da 6.000 mAh e, con una sola ricarica, supporta 29 ore di riproduzione di video, 49 ore di chiamate vocali e oltre 131 ore di riproduzione di musica. Insieme allo smartphone viene fornito in dotazione un caricabatterie Type-C in grado di supportare la ricarica rapida da 15 W.

Tripla fotocamera

Galaxy M30s è dotato di un display Infinity-U Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici, dispone di una tripla fotocamera posteriore, con un obiettivo principale da 48 Megapixel, un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel (con un angolo di visione da 123 gradi) e un sensore di profondità da 5 Megapixel, che consente di regolare la profondità di campo con la funzione Messa a Fuoco Live.

La fotocamera di Galaxy M30s include strumenti avanzati come la funzione Ottimizzatore Scena con supporto dell’intelligenza artificiale e Rilevamento difetti. Galaxy M30s identifica 20 scene preimpostate come cibo, paesaggi e così via, ottimizzando l’immagine per creare foto della migliore qualità possibile. È anche disponibile una modalità Notte dedicata per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo smartphone di Samsung gira video 4K e offre le modalità Super Slo-Mo, Hyperlapse e scene in movimento con la funzione Super Stabilizzatore.

M30s è mosso dal processore Exynos 9611 octa-core che offre velocità di clock fino a 2,3 GHz coadiuvato dalla GPU (Graphics Processing Unit) Mali G72 MP3.

“La serie Galaxy M sta ottenendo a livello globale un successo senza precedenti, con milioni di consumatori, per lo più giovani millennial, assolutamente soddisfatti, e con questa linea di smartphone stiamo spingendo sempre più avanti i confini dell’innovazione, come mai prima d’ora. Il nuovo Galaxy M30s è un perfetto esempio della filosofia “DoWhatYouCan’t” di Samsung, in quanto racchiude elementi caratteristici della migliore tecnologia Samsung ad un prezzo accessibile, diventando quindi la scelta ideale per i millenial italiani”, ha dichiarato Carlo Carollo, Vice President of IT & Mobile Communication di Samsung Electronics Italia.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy M30s è già disponibile in esclusiva su Amazon al prezzo di 259 euro nelle colorazioni Blu, Nero e Bianco, a breve sarà disponibile anche sul sito Samsung.com.