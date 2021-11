Samsung lancia la prima DRAM LPDDR5X al mondo

Samsung ha annunciato la prima DRAM LPDDR5X al mondo per smartphone, tablet e laptop. Questo chip propone notevoli miglioramenti delle prestazioni rispetto alla DRAM LPDDR5: le prime statistiche sono impressionanti, per non dire altro.

Il nuovo design è 1,3 volte più veloce, secondo Samsung, mentre utilizza non meno del 20% in meno di energia. Supporta anche una velocità di trasferimento dati di 8,5 Gbps e l’azienda afferma che è circa 1,3 volte più veloce dello standard LPDDR5, che in genere funziona a 6,4 Gbps.

“La DRAM LPDDR5X offrirà velocità di elaborazione dei dati fino a 8,5 gigabit al secondo (Gbps), che sono oltre 1,3 volte più veloci dei 6,4 Gbps di LPDDR5. Sfruttando la tecnologia di processo DRAM a 14 nm più avanzata del settore, utilizzerà anche circa il 20% in meno di energia rispetto alla memoria LPDDR5. Inoltre, il chip LPDDR5X da 16 GB consentirà fino a 64 gigabyte (GB) per pacchetto di memoria, soddisfacendo la crescente domanda di DRAM mobile ad alta capacità in tutto il mondo”, ha spiegato Samsung in un comunicato stampa.

In arrivo sul Galaxy S22?

Ora la grande domanda è quando Samsung ha intenzione di utilizzare per la prima volta la nuova DRAM LPDDR5 sui propri dispositivi. In molti si aspettano che i sudcoreani propongano questo aggiornamento sul prossimo Galaxy S22 o sul prossimo modello pieghevole.

Il Galaxy S22 dovrebbe essere presentato a gennaio come parte del tipico evento annuale Unpacked.