Samsung lancia tre nuovi notebook Galaxy Book3

Oltre alla linea di smartphone Galaxy S23, oggi Samsung ha presentato anche i nuovi notebook Galaxy Book3, una serie che comprende i modelli Galaxy Book3 Ultra, Book3 Pro 360 e Book3 Pro (quest’ultimo con lo schermo capace di ruotare di 360 gradi).

Si tratta dello stato dell’arte dei Pc portatili del gruppo, caratterizzati da un design piacevole, pesi ridotti al minimo (non si va oltre 1,70 Kg del modello Ultra) e da un’eccellente potenza di calcolo, che strizza l’occhio ai content creator ma, soprattutto, ai tanti che ormai lavorano costantemente in mobilità e necessitano di strumenti professionali affidabili e adeguati.

Non manca una profonda interazione con gli smartphone e gli altri dispositivi della casa: ad esempio, tramite Samsung Multi Control è possibile spostarsi da una schermata all’altra su diversi dispositivi senza alcuna interruzione: controllare il PC, il Galaxy Tab e ora anche lo smartphone Galaxy tramite tastiera e trackpad del notebook, consentendo di copiare, incollare o effettuare il drag-and-drop di contenuti tra i diversi dispositivi.

I nuovi Galaxy Book3 utilizzano processori Intel Core di 13esima generazione (Galaxy Book3 Ultra sarà disponibile anche con processore Intel Core i9 H) e schermi Dynamic AMOLED 2X, gli stessi impiegati sugli smartphone della casa, con risoluzione 3K e refresh rate a 120 Hz.

A seconda delle esigenze si può scegliere fra una diagonale di schermo di 14 o 16 pollici, con un rapporto di formato 16:10.

Ultra è disponibile in tagli da 16/32 GB di Ram (LPDDR5) e 512GB/1TB di SSD, con slot di espansione; Galaxy Book3 Pro (in entrambi i polliciaggi) in tagli da 8/16GB di Ram (LPDDR5) e 512GB/1TB di SSD, mentre Pro 360 offre una singola versione da 16/512 GB.

Il Modello Pro 360 dispone, in confezione, di uno stilo che misura 8,2 x 7,7 x 144,84 mm e pesa 7,9 grammi.

Disponibilità Galaxy Book3

Galaxy Book3 Ultra sarà disponibile, in colorazione Grafite, dal 14 al 22 febbraio 2023. Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro saranno invece disponibili, in colorazione Grafite, dall’01 al 22 febbraio 2023.

Dal 1 al 22 febbraio acquistando Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro, e registrando il dispositivo su Samsung Members entro il 24 aprile 2023 , è possibile ricevere un rimborso di 100 euro. Inoltre, è possibile richiedere la valutazione del proprio usato fino a 598 euro e ricevere un ulteriore contributo di 100 euro.

I prezzi saranno comunicati nelle prossime ore.