Samsung Life Unstoppable al via il 2 settembre. Ma che cos’é?

Samsung ha annunciato oggi il suo nuovo progetto virtuale “Life Unstoppable”, descritta come:” un’inedita e coinvolgente esperienza virtuale per presentare le ultime innovazioni Samsung del mondo Mobile, Wearable, TV, Audio e Home Applianc. Gli ospiti saranno guidati attraverso un mondo virtuale interattivo, in cui scoprire come le novità dell’azienda coreana offrano nuovi livelli di entertainment, creatività ed efficienza, in sintonia con l’attuale stile di vita dei consumatori, sempre più connessi.“.

Life Unstoppable?

Ma come sarà in concreto? Samsung da un lato cerca di spiegarcelo ma non vuole nemmeno svelare tutto subito: “ Life Unstoppable sarà un viaggio virtuale e dinamico della durata di 45 minuti, durante il quale relatori e special guest mostreranno come le innovative tecnologie human-centered di Samsung permettano di creare esperienze di vita connessa e consentano di vivere al meglio le proprie attitudini e passioni“.

Ma in soldoni di cosa si tratta?

Da quello che siamo riusciti a capire sarà una presentazione di prodotti e soluzioni tecniche in virtuale, ovvero da seguire da remoto. Rimane da scoprire quali soluzioni si è inventata Samsung e se farà ricorso, ad esempio, alla realtà virtuale dei suoi Samsung Gear o a qualcosa di nuovo. Del resto non ci aiuta nemmeno la dichiarazione di Benjamin Braun,(qui sotto trovate la sua dichiarazione) tranne che nella parte dove dice che: “sveleranno l’intera line-up“. Staremo a vedere, segnate dunque in agenda l’appuntamento del 2 settembre.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer Samsung, ha dichiarato: “Uno dei principali obiettivi di Samsung è offrire innovazione in ogni ambito della vita personale e professionale dei consumatori. Siamo entusiasti di aver ridisegnato il modo in cui sveleremo la nostra nuova line-up, composta da soluzioni all’avanguardia che offrono la possibilità di raggiungere traguardi prima impensabili. Il tutto in un viaggio che mostrerà come la nostra tecnologia connessa e innovativa sia in grado di alimentare una vera e propria “vita inarrestabile”