Samsung, nome in codice per una nuova gamma di pieghevoli

Samsung è già da tempo presente nel mondo dei pieghevoli con le linee Z Fold e Z Flip. Quest’anno ci si aspetta la quarta edizione degli smartphone foldable, ma secondo alcuni rapporti una terza linea potrebbe essere in procinto di arrivare.

Il motivo delle voci è molto semplice. L’anno scorso i nomi in codice di Z Flip 3 e Z Fold 3 erano rispettivamente B3 e Q3. Quest’anno si parla di B4, BQ ma, a sorpresa, anche di un N4. C’è quindi la possibilità che questo nuovo codice sia una nuova gamma di smartphone.

Secondo alcuni leak, inoltre, questo nuovo modello sarà prodotto in quantità inferiori rispetto agli altri. Questo potrebbe indicare un design più complesso da realizzare rispetto agli altri: forse la realizzazione di uno dei tanti fantasiosi brevetti di Samsung per schermi pieghevoli. Ma potrebbe anche trattarsi di qualcosa di completamente diverso, quindi conviene aspettare prima di lanciarsi in eccessive speculazioni.