iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: svelate le dimensioni e la sporgenza del modulo fotografico

I giorni si susseguono e anche le informazioni sui quattro iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Questa volta è il giornalista e leaker Max Weinbach a condividere i documenti su cui ha potuto mettere le mani.

Gli schizzi in questione mostrano le dimensioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max tramite alcuni rendering HD e 3D. Non è tutto, possiamo scoprire soprattutto le dimensioni che ci si dovrebbe aspettare per questi due futuri smartphone Apple.

Le dimensioni di iPhone 14 Pro

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

147,46 x 71,45 x 7,85 mm per iPhone 14 Pro;

160,7 x 77,58 x 7,85 mm per iPhone 14 Pro Max.

In entrambi i casi troveremmo quindi design più spessi rispetto ai 7,65 mm dei predecessori, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Inoltre, anche l’iPhone 14 sarebbe leggermente più grande, ma il suo spessore varierebbe molto poco. Da parte sua, l’iPhone 14 Pro Max avrebbe all’incirca la stessa altezza, ma sarebbe un po’ meno largo.

Un modulo fotografico più sporgente

Questi materiali consentono anche di avere un’idea migliore della sporgenza del modulo fotografico sul retro. Le immagini svelano infatti il ​​presunto spessore totale dei due smartphone tenendo conto del famoso blocco fotografico, ovvero 12,02 mm.

Dopo una sottrazione deduciamo che il modulo fotografico sporga di 4,17 mm. Tuttavia, secondo un documento tecnico (PDF) creato da Apple per i produttori di accessori, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max avevano ciascuno un blocco da 3,6 mm. In altre parole, senza una custodia protettiva, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro max dovrebbero essere ancora più traballanti quando appoggiati su un tavolo.