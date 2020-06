Samsung non utilizzerà la schermata di blocco per i suoi annunci pubblicitari

I recenti rapporti secondo cui Samsung avrebbe intenzione di mostrare annunci nella schermata di blocco dei propri telefoni si sono rivelati falsi. Questo è quanto emerso da varie fonti attendibili di XDA Developers.

Riassumendo, non ci sarà nulla di cui preoccuparsi perché sembra non esserci alcuna possibilità che i recenti rumors sulla questione siano fondati. In particolare, le presunte pubblicità sarebbero state così fastidiose da mostrare un timer e costringere gli utenti ad attendere per usare il loro stessi smartphone.

Un caso che forse nasce dal passato, in cui il produttore coreano ha già inviato notifiche pubblicitarie legate a nuovi prodotti o accessori in determinate aree geografiche.

Per quanto riguarda l’attesa personalizzazione One UI 2.5 di Samsung, dovrebbe arrivare sulla serie Galaxy Note 20 il 5 agosto ma ora come ora non ci sono informazioni precise o leak a supporto