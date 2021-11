Samsung porta un’app per i professionisti della fotografia su Galaxy S21 Ultra e S21+

Samsung non ferma gli investimenti sul fronte più importante, quello fotografico. Di oggi la notizia che l’azienda coreana offre al suo Galaxy S21 Ultra, così come Galaxy S21+ e S21 Plus, una nuova applicazione fotografica dedicata ai più esperti.

Expert RAW, questo è il suo nome, sarà presto disponibile sul Galaxy Store per gli utenti Galaxy S21 aggiornati a One UI 4. Per ora, apprendiamo della sua esistenza da un utente di Twitter, Tron (tramite GSM Arena), che offre un link per il download dell’APK di Expert RAW.

Ndr: Abbiamo provato a installarlo su un Galaxy S21 basato su One UI 4 e possiamo confermare il funzionamento.

Cosa offre Expert Raw

1. Download Expert RAW from Galaxy Store or use an APK if not avialable in your region.

– S21 Ultra running One UI 4.0 or above can use the beta service.

Senza entrare troppo nei dettagli, Expert Raw è all’altezza del suo nome, trattandosi di un’applicazione destinata agli utenti abituati alle modalità Pro degli smartphone. Fornisce inoltre l’accesso a un formato di immagine non compresso chiamato DNG RAW lineare a 16 bit.

Uno dei vantaggi di questo formato è che mantiene l’eccellente HDR dell’S21 Ultra offrendo la flessibilità di una modalità RAW, che consentirà quindi di rielaborare l’immagine come desiderato nel software di elaborazione.

Oltre a RAW DNG, ci sono le classiche impostazioni di una modalità pro, ovvero la possibilità di modificare ISO, velocità dell’otturatore, messa a fuoco e bilanciamento del bianco. Chi ama avere un istogramma (la curva che scompone i toni nell’immagine) ne sarà sicuramente felice.