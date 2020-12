Samsung potrebbe copiare la brutta idea di Apple e non offrire più il caricabatterie

Mentre Samsung continua ad essere il produttore numero uno al mondo e in concorrenza diretta con Apple, non è un segreto che i sudcoreani controllino costantemente cosa succeda dalle parti di Cupertino.

E’ sufficiente tornare indietro nel tempo e pensare alla discussa “notch”. Samsung ha deriso Apple per questo approccio progettuale lanciando persino una potente campagna di marketing, salvo poi utilizzare un approccio simile anche per i suoi modelli di fascia media.

Ora, sembra che Samsung si stia preparando a copiare un altro controverso cambiamento implementato da Apple, lanciando i suoi prossimi dispositivi di punta senza caricabatterie e cuffie, proprio come iPhone 12. Le informazioni provengono dai ragazzi di Tecnoblog che si sono imbattuti in vari documenti ANATEL.

D’altra parte, abbandonare il caricabatterie e le cuffie sulla linea di telefoni Samsung ha decisamente più senso che nel caso di Apple. I dispositivi del produttore coreano sono equipaggiati di un connettore USB, che in teoria è una porta universale utilizzata da molti altri modelli, quindi in teoria la probabilità di avere tali accessori in giro è molto più alta rispetto al caso di un caricabatterie Apple con un cavo Lightning.