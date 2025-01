Samsung presenta Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360: AI e prestazioni avanzate

Samsung Electronics ha annunciato il lancio globale dei Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360, che vanno ad ampliare la famiglia Galaxy Book5 con nuove soluzioni progettate per soddisfare le esigenze di produttività e creatività basate sull’intelligenza artificiale. Questi nuovi modelli, alimentati da processori Intel Core Ultra (Serie 2) con NPU fino a 47 TOPS, integrano funzionalità avanzate come Galaxy AI e sono ottimizzati per offrire esperienze fluide e personalizzate in tutto l’ecosistema Galaxy.

Il Galaxy Book5 Pro, disponibile nelle varianti da 14 e 16 pollici, è pensato per chi cerca un laptop ultraportatile senza compromessi in termini di prestazioni. La batteria di Galaxy Book5 Pro 16” offre un’autonomia fino a 25 ore e supporta una ricarica rapida che raggiunge il 35% in soli 30 minuti. Il display Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, offre immagini vivide e un’esperienza visiva fluida, riducendo l’emissione di luce blu grazie alla tecnologia Vision Booster, che regola il contrasto e i colori in base alla luminosità ambientale.

Il Galaxy Book5 360, dotato di uno schermo touchscreen AMOLED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, offre flessibilità e versatilità grazie al design convertibile a 360 gradi. Questa caratteristica consente di utilizzare il dispositivo in modalità laptop, tablet o stand, così che si possa adattare facilmente a diverse esigenze lavorative o di intrattenimento. Anche il Book5 360 è alimentato dai processori Intel Core Ultra (Serie 2).

Per quanto riguarda l’audio, entrambi sono dotati di un sistema a quattro altoparlanti con ottimizzazione Dolby Atmos, progettato per offrire un suono bilanciato e coinvolgente. La combinazione di woofer da 38 mm e tweeter di qualità garantisce un’esperienza sonora ideale sia per l’intrattenimento che per l’uso professionale. Il Book5 360 include altoparlanti stereo da 2W ciascuno, progettati per garantire un audio chiaro e definito, adatto sia all’intrattenimento che all’uso professionale.

Grazie ad AI Select, un’innovativa funzione di ricerca che consente di evidenziare elementi sullo schermo per ottenere risultati immediati, gli utenti possono accedere alle informazioni in modo rapido e intuitivo. Questa funzione, simile a quelle presenti sugli smartphone Galaxy, è dunque ora disponibile su display più ampi, per migliorare l’esperienza di navigazione e ricerca. La funzione di Rimasterizzazione Immagine utilizza l’upscaling basato su AI per trasformare le foto a bassa risoluzione in immagini di alta qualità, con dettagli più nitidi e colori più vividi. Inoltre, funzionalità come Traduzione Live e Assistente Trascrizione offrono strumenti pratici per semplificare il lavoro e la comunicazione.

La serie Galaxy Book5 introduce una connettività più integrata con i dispositivi Galaxy. La funzione Collegamento al Telefono estende le capacità AI dei dispositivi mobili al notebook per consentire un uso più produttivo e connesso. Con Condivisione Archiviazione, gli utenti possono accedere ai file su diversi dispositivi senza scaricarli singolarmente, trattando telefono, tablet e PC come un unico sistema integrato. Controllo Multiplo consente di navigare tra i dispositivi Galaxy con un controllo unificato, mentre Secondo Schermo trasforma il Galaxy Tab in un display aggiuntivo per il PC. Quick Share facilita il trasferimento di file, con un occhio di riguardo alla sicurezza grazie alla crittografia per i dati sensibili. La piattaforma di sicurezza Samsung Knox protegge il dispositivo in tempo reale e, grazie all’elaborazione AI direttamente sul dispositivo, offre una maggiore privacy evitando l’elaborazione di dati nel cloud. Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360 saranno disponibili in Italia a partire dalla fine di gennaio 2025.