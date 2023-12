Samsung presenta la nuova gamma Galaxy Book 4: ecco le novità

Era solo questione di tempo, un leak aveva anticipato la gamma completa dei Galaxy Book 4 lo scorso novembre. Ora, Samsung ufficialmente li presenta in concomitanza con il lancio dei nuovi processori Meteor Lake di Intel.

Dal Galaxy Book 4 al Galaxy Book 4 Ultra

Samsung segue la stessa strategia della generazione precedente, con una gamma composta da 5 modelli distinti.

In cima alla piramide troviamo il Samsung Galaxy Book 4 Ultra, caratterizzato da un pannello Amoled da 16 pollici con risoluzione di 2880 x 1800 pixel, un processore Intel Core Ultra 7 o 9 e una GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 4050 o 4070.

A seguire, ci sono due macchine intermedie: il Galaxy Book 4 Pro, disponibile in versioni da 14 o 16 pollici, e il Galaxy Book 4 Pro 360. Quest’ultimo, come suggerisce il nome, è dotato di uno schermo touch che può essere ruotato dietro la tastiera per trasformare il dispositivo in un tablet. Con un display da 16 pollici, si tratta comunque di un tablet di dimensioni considerevoli, pensato principalmente per prendere appunti o disegnare con l’ausilio di uno stilo.

Nel comunicato stampa, Samsung non ha fornito dettagli specifici riguardo ai Galaxy Book 4 e Galaxy Book 4 360 che completano questa gamma. Tuttavia, fonti non ufficiali suggeriscono che essi saranno dotati di schermi LCD Full HD o Amoled da 15,6 pollici e di processori Intel Core 5.

Disponibilità e lancio

Questi nuovi laptop saranno disponibili inizialmente in Corea del Sud a partire da gennaio 2024, mentre il loro rilascio in altri mercati è pianificato nel corso dell’anno. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e sorprese che questa nuova gamma Galaxy Book 4 potrebbe riservare.