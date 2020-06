Circa un mese fa era emerso un rapporto in cui si affermava che Samsung fosse in trattativa con BOE per la produzione di display OLED per alcuni smartphone della società coreana, tra cui il prossimo Galaxy S30.



Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa asiatica, gli OLED BOE non avrebbero superato i test interni di Samsung, e quindi non verranno utilizzati.



Samsung non sarebbe rimasta per nulla soddisfatta dalla qualità dei pannelli e quindi avrebbe deciso di continuare a utilizzare i propri OLED autoprodotti.

South Korean media reported that the BOE Display failed Samsung Electronics’ quality test and the Galaxy S21 may continue to use Samsung Display pic.twitter.com/srgUNGhoOB — Ice universe (@UniverseIce) June 10, 2020

BOE, peraltro, ha cercato anche di per inserirsi nella catena di approvvigionamento di Apple, ma avrebbe fallito i test iniziali per la produzione di schermi per iPhone 12.



Ciò spiegherebbe il fatto per cui Samsung si è assicurata l’80% della fornitura di schermi OLED per gli iPhone che saranno presentati a fine anno.