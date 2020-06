Razer kishi: il controller Android che trasforma lo smartphone in un joypad

Razer ha annunciato il nuovo Razer Kishi Universal Gaming Controller per Android, un accessorio per il mondo mobile già vincitore del “Best of CES” a gennaio, capace di trasformare uno smartphone in un più comodo joypad..

Levette analogiche

Razer Kishi offre funzionalità gaming avanzate per chi gioca su mobile, con maggiore precisione e controlli ampliati grazie alle levette analogiche (che sono anche cliccabili), ai pulsanti frontali multifunzione, nonché alla croce direzionale a 8 vie. È inoltre dotato di due grilletti analogici laterali e di pulsanti “bumper”.

Il design

Il design del Razer Kishi supporta un’ampia gamma di smartphone Android e la connessione diretta USB-C elimina il ritardo nei comandi, consentendo agli utenti di godere di un gameplay a bassissima latenza.

Prezzo e disponibilità

Razer Kishi è già disponibile per la vendita al prezzo di 89,99 euro. Sarà inoltre presto disponibile anche una versione per iPhone.

Per info: https://www2.razer.com/it-it/gaming-controllers/razer-kishi.