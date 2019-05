Ora anche Samsung ha la sua fotocamera con zoom 5x

Samsung ha sviluppato un nuovissimo modulo per fotocamere che offre uno zoom ottico 5x in un formato ridotto.

Citando “Samsung Electro-Mechanics” (SEMCO), la fonte riporta che il modulo della telecamera non avrà un approccio tradizionale per abilitare lo zoom. Invece di posizionare le lenti verticalmente sfruttando la parte superiore dei sensori e altro hardware, tutto è organizzato in una forma più lunga che si verifica lungo l’asse orizzontale.

Descritto come simile ad un “periscopio”, la luce viene rifratta attraverso le lenti ad angolo retto, consentendo fino a 2,5 volte lo zoom. Le lenti stesse sono rielaborate in una forma più squadrata per ridurre ulteriormente lo spessore, dice il team. Il risultato finale è quello di soli 5 mm di spessore.

Un prisma nel modulo controlla la rifrazione della luce senza interferire con altre caratteristiche come la stabilizzazione ottica dell’immagine. Le dimensioni più piccole, al contrario, significano che gli smartphone possono essere resi più sottili, incluso lo zoom ad alte prestazioni senza sacrificare le funzionalità che gli acquirenti si aspettano.

Le somiglianze tra il nuovo modulo della fotocamera e quelli utilizzati negli smartphone di altri produttori non sono affatto sorprendenti in quanto i dispositivi di Huawei, in particolare, hanno costantemente guidato il mercato su questo fronte generando molto concorrenza e stabilendo un nuovo standard per i produttori di smartphone.