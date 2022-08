Samsung sta lavorando al Galaxy A23e, nuovo smartphone super economico

Samsung si prepara al lancio (molto poco pubblicizzato) di un nuovo smartphone economico della serie A. Si tratta del Galaxy A23e che, come suggerisce il nome, è un’altra variante dell’A23. Non è ancora stato annunciato, ma ci sono diversi render ottenuti in anteprima.

Dalle foto si può vedere come il design sia molto simile al modello di base, con una differenza principale: la fotocamera. Il Galaxy A23e infatti esibisce una singola lente posteriore, cosa che non si vede molto spesso. Il lato positivo è che questo comporta un calo significativo del prezzo, perfetto per un device entry-level come questo.

Le specifiche conosciute non sono molte. Si ha qualche speculazione riguardo allo schermo: dovrebbe essere un display Infinity-V di 5,8 pollici. Ci saranno inoltre una porta audio da 3,5 millimetri, un sensore di impronte laterale e molto probabilmente ricarica veloce da 25 W.

Al lancio ci saranno tre colori disponibili: Azzurro, Bianco e Nero. Il prezzo non è noto, ma con tutta probabilità sarà davvero basso.