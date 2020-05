Samsung svela il sensore del futuro: ISOCELL GN1 da 50 Megapixel

Samsung ha annunciato il suo nuovo sensore di immagine da 50 Megapixel per telefoni cellulari: ISOCELL GN1. La nuova soluzione promette di portare la fotografia mobile ad un livello superiore, introducendo le prossime grandi tendenze della fotografia mobile quali immagini più luminose e maggiore velocità nella messa a fuoco.

Messa a fuoco automatica

Il nuovo sensore di immagini Samsung da 50 Megapixel offre la migliore messa a fuoco automatica della categoria ed è in grado di utilizzare fino a 100 milioni di agenti di messa a fuoco automatica con rilevamento di fase. Per questo motivo, GN1 dovrebbe concentrarsi su oggetti fermi o in movimento istantaneamente per catturare lo scatto perfetto.

Foto di notte

La fotografia in condizioni di scarsa illuminazione è uno dei maggiori problemi per gli smartphone e Samsung punta a migliorarsi ancora di più con questo nuovo sensore di immagine. GN1 utilizza la tecnologia Tetracell che consente di catturare ed elaborare più luce per i pixel oltre a raddopiare la dimensione dei pixel in GN1 a 2,4μm pur consentendo anche una sensibilità alla luce quattro volte maggiore rispetto al precedente sensore di immagine.

Uscita sul mercato

Dal comunicato stampa di Samsung apprendiamo che il sensore ISOCELL GN1 è entrato in produzione di massa questo mese ma difficilmente lo vedremo prima del 2021.