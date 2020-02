Samsung: un messaggio misterioso dall’app Find My Phone

Gli utenti Samsung sparsi un po’ in tutto il mondo stanno ricevendo un messaggio di notifica misterioso e relativo all’app Find My Phone, sul proprio smartphone Galaxy. Il testo della notifica è scarno e riporta solamente un numero “1”, seguito da un secondo numero “1”.

Nonostante in alcune aree geografiche questo messaggio sia giunto in piena notte, aggiungendo un po’ di Pathos alla vicenda, Samsuns si è subito affrettata a tranquillizzaare i propri clienti dicendo che non vi sarebbe alcun bisogno di allarmarsi: si è trattato di un invio involontario in seguito ad un test interno.



Il messaggio di Find My Phone sarebbe comunque stato inviato a un numero limitato di dispositivi, anche se l’errore ha coinvolto numerose aree geografiche, dalla Nuova Zelanda al Canada, dal Sud America a Singapore.

Il produttore sudcoreano ha assicurato che sono stati messi in atto tutti gli strumenti affinché l’errore non si ripeta.

Fonte