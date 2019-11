Samsung vuole lasciare il mercato dei processori a Qualcomm

Secondo quanto riferito, Samsung sta cercando di chiudere la sua divisione CPU con sede ad Austin, in Texas. La compagnia licenzierà anche 290 dipendenti come parte dell’organico. La conferma arriva attraverso una lettera di Advisor Workment Adjustment and Retraining Notification Act (WARN) depositata presso la Texas Workforce Commission. I licenziamenti saranno effettivi il 31 dicembre e sono permanenti. I dipendenti interessati non hanno diritti di rivalsa, aggiunge il rapporto.

Secondo la lettera WARN, i licenziamenti interesserebbero anche Advanced Computer Lab di Samsung a San Jose, in California. Non è chiaro su quanti dei 290 licenziamenti verrebbero da ciascuna delle due strutture.

Samsung ha operato ad Austin dal 1997. Secondo quanto riferito, la società sudcoreana ha investito oltre 17 miliardi di dollari nel suo campus di Austin nel corso degli anni. Gestisce un impianto di produzione di semiconduttori che impiega circa 3.000 persone nel campus. I licenziamenti non avranno alcun impatto su questo impianto di produzione.

Samsung si allontana dalle CPU personalizzate

Samsung utilizza i suoi core CPU Mongoose interni nei suoi chip Exynos dal 2016, a partire dall’Exynos 8890 nel Galaxy S7. Tuttavia, i suoi chip Exynos sono sempre rimasti indietro rispetto ai chip Snapdragon di Qualcomm nella maggior parte delle aree chiave. Il SoC Exynos 9825 del Galaxy Note 10 presenta il core Mongoose M4 di quarta generazione, che si trova sullo stesso da 7nm del core Kryo 485 di Snapdragon 855. Quest’ultimo supera ancora il chip Exynos in scenari di utilizzo multi-core.

Evidentemente, Samsung non è stata in grado di colmare il divario anche dopo quattro generazioni. E nel tentativo di rimanere competitivi, l’azienda ha deciso di andare avanti e concentrare gli sforzi e le risorse altrove. In futuro, è probabile che Samsung licenzi semplicemente i core standard di ARM o utilizzi versioni semi-personalizzate di queste CPU, proprio come Qualcomm.