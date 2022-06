Samsung Wallet ufficiale, anche in Italia!

Samsung ha annunciato ufficialmente Samsung Wallet, una nuova funzione per smartphone Galaxy che unisce Samsung Pay e Samsung Pass in un’unica soluzione.

Come è facile intuire, l’app Samsung agirà da “casa” delle carte di credito, proprio come l’app Wallet di Apple. Essendo un sostituto di Samsung Pay, gli utenti potranno pagare utilizzando il sensore NFC.

Inoltre, Samsung Wallet verrà utilizzato anche per archiviare biglietti aerei, chiavi digitali dell’auto e persino la patente di guida e gli ID studente. Samsung afferma di offrire anche il supporto per il portafoglio crittografico e così via.

“Samsung Wallet offre agli utenti un’interfaccia raffinata e l’accesso con un solo passaggio alle proprie carte di pagamento, carte fedeltà e abbonamento e altro ancora. Samsung Wallet incorpora anche la funzionalità di Samsung Pass che memorizza in modo sicuro le password e consente agli utenti di accedere rapidamente e facilmente ad app e servizi. Aiuta anche gli utenti a monitorare rapidamente il loro portafoglio di risorse digitali controllando il valore delle loro criptovalute su vari exchange in un unico posto. Entro la fine dell’anno, Samsung Wallet inizierà anche a supportare gli ID ufficiali, come le patenti di guida mobili e gli ID studente”, afferma Samsung.

Per quanto riguarda le chiavi digitali dell’auto, Samsung è al lavoro con diversi partner nel mercato automobilistico per espandere queste capacità.

“Con l’integrazione di SmartThings e le partnership di Samsung con note aziende di sicurezza domestica, gli utenti possono facilmente aggiungere chiavi di casa digitali per bloccare e sbloccare comodamente le porte con un dispositivo Galaxy. Samsung Wallet supporta anche le chiavi digitali dell’automobile su alcuni modelli BMW, Genesis e Hyundai che consentono agli utenti di bloccare e sbloccare auto, avviare motori e altro ancora. E la partnership di Samsung con Korean Air consente di conservare le carte d’imbarco di Korean Air in Samsung Wallet per un facile accesso, rendendo semplice e conveniente salire a bordo di un volo”, afferma.

Samsung Wallet è già disponibile oggi in alcuni paesi, inclusi Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna e Germania. Richiede Android 9 o una versione successiva.