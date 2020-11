Samsung Wireless Charger Pad Trio: il tappetino che ricarica tre dispositivi

Stanchi di attendere il famigerato tappetino di ricarica wireless AirPower di Apple, che con grande probabilità non arriverà mai sul mercato? Scherzi a parte (ma non troppo!) se state cercando un accessorio in grado di ricaricare più dispositivi contemporaneamente non fatevi scappare il nuovo Samsung Wireless Charger Pad Trio.



Presentato all’inizio di settembre e in commercio da qualche settimana si può acquistare su Amazon al prezzo di 79,50 euro (con spedizione gratuita per gli utenti Prime).

SAMSUNG - Caricatore Wireless... Stazione di ricarica induttiva per ricaricare fino a...

Compatibile con i principali smartphone di Samsung e con i dispositivi mobili abilitati alla tecnologia Qi di molte altre marche (compresi proprio gli iPhone più recenti di Apple), il Wireless Charger Pad Trio è in grado di ricaricare contemporaneamente uno smartwatch e due smartphone oppure un portatile, uno smartwatch e un paio di auricolari true wireless.





Il pad di ricarica è equipaggiato con standard Qi e supporta la ricarica wireless da 9W, ma anche quella da 7,5 e 5 Watt così da poter essere compatibile con i cellulari di un’ampia gamma di produttori.



L’accessorio misura 25 x 9 x 8 cm e pesa 460 grammi.