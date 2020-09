Samsung Wireless Charger Trio: in arrivo la stazione di ricarica wireless per tre dispositivi

Tutto lo aspettavamo e la base di ricarica multi-dispositivo AirPower è finalmente arrivata! Ma non in casa Apple… e non si chiama più AirPower. Durante il suo evento online di ritorno a scuola chiamato “Life Unstoppable”, Samsung ha presentato un nuovo accessorio per aiutare a gestire i suoi dispositivi connessi: una stazione di ricarica wireless in grado di ospitare fino a tre prodotti contemporaneamente.

Si chiama Wireless Charger Trio e riprende l’idea del tappetino di ricarica a induzione che Apple avrebbe voluto lanciare qualche anno fa e che potrebbe arrivare presto. Ma Apple è stata lenta e così ci ha pensato Samsung. Con la gamma Galaxy che non smette mai di sfoderare dispositivi che si ricaricano in modalità wireless, il produttore sudcoreano vuole incoraggiare gli utenti a raccoglierli per rimanere nell’ecosistema, permettendo un modo per ricaricarli tutti senza moltiplicare cavi e spine.

Sono filtrate poche informazioni sulla sua potenza, che era il tallone d’Achille di AirPower per via di un surriscaldamento eccessivo,o sui tempi attesi per la carica completa dei dispositivi. Anche le sue dimensioni rimangono sconosciute, ma guardando le immagini fornite, sospettiamo che saranno importanti perché il Trio sarà in grado di ospitare un Galaxy Note20 Ultra, un Galaxy Watch 3 e persino le Galaxy Buds Live.

Disponibile in bianco o nero, il tappetino ha spazio per uno smartwatch e una superficie piana per altri prodotti compatibili.

La stazione supporta la ricarica Qi e può quindi essere utilizzata per altri prodotti con tecnologia di ricarica a induzione e non solo con i dispositivi Samsung.

Samsung Wireless Charger Trio dovrebbe costare 99 euro ed essere disponibile ad ottobre.