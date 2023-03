SBS acquisisce il marchio doodroo

SBS, leader nel campo degli accessori per la telefonia e la mobilità, ha acquisito il marchio doodroo, dedicato agli appassionati del tablet, iPad incluso.

doodro rappresenterà un’importante aggiunta al ricco portafogli di SBS, in linea con le esigenze dei consumatori e con le aspettative del retail, oltre che del canale on line.

doodroo nasce da un’idea di Batch International che ha dichiarato come l’intesa con SBS sia stata fin da subito in linea con il progetto e con le strategie di branding.

Il termine “doodroo” è il risultato dell’unione e contrazione di due parole: “to do”, ossia fare, e “to draw”, ovvero disegnare.

Il target di doodroo

Gli accessori a marchio doodro, quindi, si rivolgerano non solo a grafici, illustratori, tatuatori, ingegneri, stilisti e archetti, ma anche a chi come studenti e insegnanti, utilizzano tablet, iPad e Apple Pencil come se fossero un “notebook con matita”.

Nato l’iPad, doodroo è oggi anche la pellicola effetto carta n 1 worldwide per i device a marchio Onyx Boox. Disponibile anche per Remarkable 2 e, da qualche settimana, per i device Kindle.

Tablet e iPad diventano un vero taccuino di carta: doodroo è riuscito a ricreare una pellicola salvaschermo con la stessa resistenza e il suono di una matita che scrive su carta. Un risultato fino ad oggi e a lungo sognato dagli artisti e gli appassionati di scrittura, che lavorano sui loro tablet o iPad, a cui manca una superficie naturale.

Di conseguenza, studenti, insegnanti, medici, designer e artisti, scettici nell’utilizzo di questi portatili perché non potevano provare la stessa sensazione di sostegno naturale, ora, grazie alla nuova pellicola, possono rivalutare l’uso di dispositivi digitali vivendo un’esperienza pari a quella cartacea.



La pellicola doodroo protegge lo schermo dai graffi e, grazie al suo effetto antiriflesso, dà dei risultati ottimali in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, è perfettamente funzionante non solo con Apple Pencil, ma anche con qualsiasi penna a stilo compatibile. Questo speciale film per lo schermo è stato testato in laboratorio per dimostrare che la resistenza di un pennino tecnologico è molto simile a quella di una matita su carta.