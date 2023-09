SBS: completata l’acquisizione di PURO

SBS ha completato l’operazione di acquisizione di Puro, iniziata nel settembre 2022. L’azienda del modenese, riconosciuta a livello internazionale per lo sviluppo delle linee dedicate al mondo Apple, entra dunque ufficialmente a fare parte di SBS.



“Questa unione segna un passo significativo nella nostra crescita e nella missione di offrire ai consumatori esperienze mobile ancora più complete e tailor – made” – ha commentato Sandro Storti, CEO di SBS.

Nel corso dell’ultimo anno, SBS ha lavorato in sinergia con Puro per delineare un percorso di crescita mirato a integrare gradualmente le due realtà, a partire dai team che, nonostante abbiano mantenuto le rispettive sedi operative, hanno collaborato attivamente anche a distanza.

Sono state poi potenziate le diverse aree aziendali con un ampliamento del team di Modena e si è proseguito nello sviluppo di nuovi prodotti, consolidando ulteriormente il posizionamento sul mercato.“

Siamo particolarmente soddisfatti per avere concluso l’acquisizione di Puro” ha commentato Giorgio Stella, CEO di P-Mobile, veicolo creato per l’operazione, “l’integrazione di questa realtà all’interno di SBS ha sino a oggi portato a risultati superiori di quelli sperati”.



La strada dell’acquisizione, sino ad ora percorsa, è il riflesso della strategia di SBS, volta alla maggiore diversificazione del portafoglio prodotti e specializzazione nei segmenti di mercato, attraverso marchi che, come PURO, nella loro diversità si mantengono coerenti e coordinati all’immagine aziendale.



SBS e PURO, infatti, condividono un profondo impegno per l’innovazione nel settore mobile e insieme hanno ampliato l’offerta di accessori di alta qualità e lavorato per nuove linee di prodotto, aprendosi a nuove opportunità di grande valore anche per i propri partner aziendali.

In un contesto attuale in cui il consumatore è sempre più esigente, l’unione di due realtà padrone di una forte tradizione di innovazione e qualità rappresenta una mossa strategica verso una crescita condivisa e una maggiore competitività nel settore degli accessori per dispositivi mobili.

Confidiamo che la maggior integrazione con altre realtà del gruppo SBS, consentirà di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.