SBS è fra le 100 aziende più sostenibili in Italia

SBS, leader nel mercato degli accessori per smartphone e per il mondo hi-tech, è stata riconosciuta fra le 100 aziende più sostenibili in Italia. SBS è inoltre tra le 50 realtà imprenditoriali che hanno ottenuto i più significativi incrementi del rating ESG rispetto al 2021.



A certificare l’impegno ambientale e sociale di SBS è stato il Sustainability Award, prestigioso riconoscimento promosso da Kon Group e Credit Suisse riservato agli imprenditori italiani che hanno dimostrato di portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità.



I due soggetti promotori, Kon Group – primario operatore italiano nella consulenza aziendale e finanziaria alle imprese – e Credit Suisse – una delle principali banche mondiali che da anni promuove investimenti sostenibili – hanno individuato, attraverso la somministrazione di questionari di autovalutazione, le imprese che più si sono distinte per la sostenibilità e attribuito loro un ESG rating emesso da Altis Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e da Reprisk.

Sustainability Award, nel comunicato stampa ufficiale diffuso in seguito la serata di Gala di premiazione, ha annunciato che in questa seconda edizione il rating ESG medio è cresciuto di circa il 100% e tutte le imprese hanno migliorato le loro performance.



“Questo premio ci riempie di orgoglio. – commenta Marco Visconti, Marketing and Product Director di SBS – Abbiamo fatto della sostenibilità la nostra missione strategica realizzando, negli ultimi anni, progetti di valore finalizzati a ridurre l’impatto ambientale in modo tangibile, concreto e misurabile. L’implementazione di strategie sostenibili, ambientali, sociali e di governance non solo ci ha permesso di rientrare nelle 100 imprese italiane più sostenibili, ma anche nelle 50 più virtuose che hanno migliorato il proprio rating rispetto allo scorso anno”.