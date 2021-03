SBS S.p.A – azienda italiana leader nel campo degli accessori per la telefonia e la mobilità – ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 inerente alla “Progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti per la telefonia, informatica e l’home entertainment” riferito alle attività e ai processi svolti nella sede di Miasino, in provincia di Novara.

Si parla dunque di “Gestione logistica di prodotti per la telefonia, informatica e l’home entertainment” riferito alle attività e ai processi svolti nella sede di Paruzzaro.

Cos’è la Certificazione ISO 9001:2015?

La certificazione ISO 9001:2015 è uno standard internazionale basato su otto indispensabili principi di gestione per la qualità: focalizzazione sul cliente, leadership, coinvolgimento del personale, approccio per processi,

approccio sistemico alla gestione, miglioramento continuo, decisioni basate su dati di fatto e rapporti di reciproco beneficio con i fornitori.

È, quindi, una norma che definisce i requisiti dei sistemi di gestione della qualità e consente alle organizzazioni, in modo volontario, di sottoporre a verifica il proprio sistema di qualità ed i relativi processi produttivi.

SBS: il processo di audit

La fase di verifica ha visto l’azienda coinvolta – nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti – in due giornate di

audit avvenute presso le sedi di Miasino e Paruzzaro.

Tutti i processi lavorativi sono stati sottoposti a un attento e puntuale controllo da parte dell’ente

certificatore Bureau Veritas – accreditato e riconosciuto a livello internazionale – che ha valutato

SBS S.p.A. conforme ai requisiti della norma ISO 9001 rilasciando, così, la relativa certificazione con

validità di tre anni; verrà poi confermata durante tutto il periodo attraverso altri momenti di verifica.



Si tratta di un importante riconoscimento per l’azienda italiana che fa dell’innovazione e del servizio i punti cardine che guidano lo sviluppo delle tante linee prodotto.