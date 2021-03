Nelle ultime settimane Huawei ha completato il portfolio di app bancarie disponibili su AppGallery e per i modelli con i Huawei Mobile Services. Al momento sono tanti gli istituti finanziari e gli strumenti di pagamento che sono utilzzabili anche sugli smartphone privi dei servizi di Google.



Fra questi segnaliamo: Agos, Bancaperta, Banca D’Alba Mobile, Banca Sella, Bancomat Pay, BPER Smart Mobile Banking, BPM, Buddy Bank, Connecta Open, Findomestic, Fineco, Genertel Hype, Illimity, INPS, Intesa Sanpaolo, IWBank, Mediolanum MyCarta BCC, MyGenerali, Nexi Pay, NoiPA, RelaxBanking Mobile, Satispay, Sella, Tinaba, UniCredit, Ubi Banca, WeBank, Widiba, YAP, YouApp.

Il concorso

Per celebrare i traguardi raggiunti con le più recenti release di applicazioni bancarie Huawei AppGallery mette in palio numerosi prodotti e servizi premium Huawei tra cui Huawei Mate 40 Pro, WatchFit, voucher per HUAWEI Video e coupon del valore di 50,00 euro. Tutti gli utenti che scaricheranno una delle app bancarie associate alla campagna di primavera potranno tentare la fortuna e cercare di vincere uno dei premi in palio fino al 7 aprile.

I numeri di AppGallery

HUAWEI AppGallery è disponibile in più di 170 paesi e regioni, conta oggi 120.000 app integrate in HMS Core, oltre 12.000 app rilasciate solo in Italia, 2,3 milioni di sviluppatori registrati, 384,4 miliardi di download nel mondo solo nel 2020, con un pubblico globale di 530 milioni di utenti attivi mensilmente e oltre 42 milioni solo in Europa. L’offerta di applicazioni disponibili ha seguito uno sviluppo parallelamente globale e locale per portare le app più rilevanti agli utenti di tutti i Paesi.