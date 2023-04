Scoperte le funzionalità nascoste di Android 14: cosa aspettarsi dal nuovo sistema operativo di Google?

Google ha rilasciato la prima versione beta di Android 14 per gli smartphone Pixel, ma ci sono funzionalità che Big G sta preparando per il lancio ufficiale del sistema operativo durante la sua conferenza Google I/O il 10 maggio. Ecco cosa aspettarsi dal nuovo sistema operativo di Google.

Personalizzazione della schermata di blocco

La nuova funzionalità di personalizzazione della schermata di blocco è stata scoperta per la prima volta nel 2019 durante lo sviluppo di Android 10 e sembra che sarà finalmente disponibile in Android 14. Le opzioni di personalizzazione sono ancora piuttosto scarse, ma è possibile modificare il colore e la luminosità dell’orologio. Inoltre, è possibile scegliere la dimensione dell’orologio tra “Dynamic” e “Small”.

Screen recorder

Una delle funzionalità più interessanti di Android 14 è la possibilità di registrare una singola applicazione invece di registrare l’intero schermo del telefono o del tablet. Questa funzione potrebbe essere molto utile per evitare di mostrare qualcosa di non desiderato, come le notifiche in arrivo o i messaggi imprevisti. Inoltre, questa modifica potrebbe valere anche per le applicazioni che consentono di condividere lo schermo, come Google Meet e Discord.

Scorciatoie della schermata di blocco personalizzabili

La schermata di blocco di Android 14 avrà due scorciatoie di accesso rapido personalizzabili, una per Google Home e l’altra per Google Wallet. Le opzioni disponibili per queste scorciatoie includono video, fotografia, disattivazione dell’audio, controllo del dispositivo o non disturbare.

Opzioni di stile e sfondo rinnovate

Il menu “Sfondo e stile” di Android 13 è stato diviso in due menu in Android 14: “Schermata di blocco” e “Schermata Home”. Il primo incorpora una serie di opzioni completamente nuove, mentre il secondo contiene le opzioni per cambiare sfondo, colore, attivare icone tematiche o modificare la dimensione della griglia di Pixel Launcher. Le sezioni utilizzano il design Material You, che si adatta automaticamente alle dimensioni del dispositivo.

Appunti

La nuova versione di Android avrà un nuovo formato per gli appunti, che appariranno in un quadratino mobile sul lato sinistro dello schermo, appena sopra la tastiera, se è aperta. Cliccando sull’icona, è possibile visualizzare un’anteprima completa del testo copiato. Questo permette di ridurre lo spazio occupato sullo schermo dalla tastiera.

Impostazione rapida per modificare la dimensione del carattere

L’ultima funzionalità scoperta di Android 14 è un nuovo riquadro chiamato “Dimensione carattere”, che permette di modificare rapidamente la dimensione del carattere dei testi visualizzati tramite uno slider. Questo potrebbe essere molto utile per coloro che trovano difficile leggere il testo in alcune applicazioni.