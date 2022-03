Segway: arrivano i nuovi monopattini elettrici della Serie D: D18E, D28E e D38E

Segway-Ninebot, uno dei player più importanti nel mondo della smart mobility, ha lanciato la nuovissima Serie D. La nuova gamma di monopattini elettrici comprende i modelli D18E, D28E e D38E, diversi a seconda della destinazione d’utilizzo.

Tre modelli per tutte le esigenze

I modelli D18E, D28E e D38E si distinguono tra loro per la differente autonomia, che va dai 18 km (per il modello D18E) ai 38 km (per il modello D38E), e per il tempo necessario per la ricarica, che va dalle 3 alle 6 ore, consentendo di percorrere salite con un livello di pendenza fino al 20%. Tutti i modelli presentano tre modalità di guida differenti: standard, sport e a risparmio energetico e sono dotati di un regolatore di velocità configurabile come stabilito dalle normative stradali vigenti. La modalità di guida scelta è selezionabile con un doppio click sul display LED a colori, in modo da modificarla in tempo reale in base alla necessità del percorso.

Le informazioni più importanti, come il controllo della velocità, livello della batteria e modalità di guida, sono accessibili attraverso lo schermo. Inoltre, la dotazione delle luci a LED frontali e posteriori, parallelamente alla presenza di catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK, permette un’ottima visibilità dei veicoli anche in notturna o in condizioni di scarsa luminosità.

Tutti i modelli della Serie D hanno ruote pneumatiche da 10″ con camera d’aria . La speciale gomma ed il battistrada resistente all’usura conferiscono stabilità e una maggiore durata. Sulle ruote sono anche posizionati i due freni indipendenti azionati dalla leva sul manubrio. Sulla ruota anteriore è presente un sistema elettronico di frenata antibloccaggio (E-ABS), mente la ruota posteriore è dotata di un freno a tamburo. La combinazione dei due offre maggiore stabilità e sicurezza.

Prezzi e disponibilità

I nuovi modelli Segway-Ninebot sono già disponibili sul sito del distributore italiano Athena: athena.eu.

D18E: 379,99 €

D28E: 449,99 €

D38D: 529,99 €