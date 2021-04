Siri annuncia il keynote di Apple per il 20 aprile: ecco cosa ci aspettiamo

Una gag vista e rivista, soprattutto a settembre: chiedere a Siri quando avrà luogo il prossimo keynote di Apple. Il più delle volte, l’assistente vocale di Apple si lascia scappare la data a pochi giorni dall’evento e solo dopo che gli inviti sono già stati ufficialmente emessi. Oppure risponde che non lo sa.

Questa volta però è andata diversamente perché Siri sembra aver fatto trapelare le informazioni con largo anticipo.

Evento fissato al 20 aprile

“Quando sarà il prossimo evento Apple? Siri ha già una risposta a questa domanda. MacRumors ha avuto un riscontro positivo e soprattutto una data: l’azienda di Cupertino fornirebbe così un keynote martedì 20 aprile da Apple Park.

Non sorprende che questo dovrebbe avvenire sotto forma di video preregistrato e trasmesso in streaming dal vivo sul sito di Apple e su YouTube. Siri però non fornisce ulteriori informazioni e rimanda al sito Apple.

IPad Pro, iMac, Apple TV e molto altro

Secondo recenti indiscrezioni, Apple ha varie cose in serbo. Pensiamo ovviamente un nuovo iPad Pro con mini LED, un anno dall’annuncio dell’ultimo modello con LiDAR. È previsto anche l’iMac rimodellato con un chip Apple Silicon M1 e una nuova versione del box multimediale di Apple TV, più orientato ai videogiochi e in grado di supportare i 120 Hz.

Rimane invece un mistero il prodotto ibrido che ha fatto la sua comparsa di recente: un mix di Apple TV e un HomePod dotato di una fotocamera FaceTime. Bloomberg menziona anche l’esistenza di un progetto di smart screen come Google Nest Hub.

Appuntamento al prossimo martedì 20 aprile!