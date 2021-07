TCL presenta i nuovi modelli Tv della Serie C e una soundbar

In attesa dei nuovi smartphone che verranno presentati domani, TCL ha presentato oggi i suoi nuovi modelli di televisori della serie C e una nuova soundbar. Ma andiamo con ordine…

Tv e soundbar

Le nuove Serie C di TCL comprendono la Serie C72, la Serie C72+ e la Serie C82, con differenti dimensioni dello schermo che variano da 43” a 75”, disponibili a partire da fine Aprile, mentre la nuova soundbar TCL TS8132 sarà disponibile per l’acquisto a partire da metà maggio. La famiglia C di TCL dunque si allarga con l’introduzione di tre nuove serie che esprimono al meglio la nuova strategia: Display Greatness.

Design moderno senza cornici

Tutti i nuovi modelli delle Serie C sono caratterizzati da un design senza cornice con profili sottili realizzati in alluminio. Sia la Serie C82 che la Serie C72+ sono dotate di un supporto centrale metallico, che permette ai modelli delle due serie di essere posizionati in qualsiasi spazio della casa. La serie C72 è invece dotata di un supporto regolabile a doppia posizione, che permette di abbinare il TV a una soundbar TCL, o di adattare questo TV su qualsiasi superficie di casa.

Tecnologia Quantum dot e Mini led

Le Serie C72, C72+ e C82 vantano la tecnologia Quantum Dot, l’AiPQ e il deep learning che permettono di offrire un volume colore ricco di sfumature e gradazioni, rendendo le immagini sullo schermo più nitide. Inoltre sono in grado di classificare la tipologia di contenuto. La Serie C82 è anche dotata della tecnologia proprietaria TCL Mini-LED. I Mini-LED controllati producono un contrasto migliore, rendendo la Serie C82 capace di svelare dettagli nascosti sia nelle aree più scure che in quelle più chiare, donando profondità e precisione alle immagini. La Serie C82, è dotata di tenologia 4K HDR Premium, per fornire un’esperienza High Dynamic Range con grande luminosità, ombre dettagliate e colori vividi. Mentre le Serie C72 e C72+ sono dotate di 4K HDR Pro che, combinato alla tecnologia Quantum Dot, fornisce un’esperienza High Dynamic Range migliore, con colori accurati. Le Serie C82 e C72+ sono dotate di display a 100Hz proprietario. Inoltre, la Serie C82 è dotata di scansione verticale, che intensifica ulteriormente questa caratteristica, donando immagini sempre più naturali. La Serie C72 supporta invece tecnologia Motion Clarity, per donare una maggiore scorrevolezza alle immagini e un movimento più realistico.

Serie C: tutte con HDR multiformato

Tutti i nuovi modelli delle Serie C sono dotati di HDR multi-formato per utilizzare appieno la capacità massima del TV 4K HDR. Qualunque sia il contenuto, dal Dolby Vision su Netflix o Disney+ al contenuto HDR 10+ su Amazon Prime Video, i TV 4K HDR di TCL supporteranno sempre il formato migliore. Inoltre, le Serie C72+ e C82 dispongono della tecnologia 4K HDR Dolby Vision IQ, capace di ottimizzare la qualità dell’immagine per adattarla alle condizioni di illuminazione della stanza. Lee Serie C82 e C72+ hanno anche Game master Pro, con il nuovo HDMI 2.1 48Gbps, che permette un refresh rate più veloce, con il 4K fino a 120 frame al secondo e il VRR che elimina gli effetti di stutter e tearing. Le Serie C72 e C72+ sono dotate di suono Onkyo con Dolby Atmos. Gli speraker ONKYO, consentono un’esperienza sonora Dolby Atmos. La Serie C82 è dotata di una soluzione audio 2.1 ONKYO con altoparlanti frontali. Inoltre, la Serie C82 dispone di un altoparlante dedicato ai bassi, situato sul retro del televisore. Tutti i modelli delle nuove Serie C sono dotati dell’ultimo sistema Android TV versione 11 e di Google Assistant integrati. E dalla fine di marzo arriverà anche l’app di TikTok.

TS8132: la nuova Soundbar

La nuova TS8132 è una soundbar 3.1.2 Dolby Atmos con subwoofer wireless. Supporta tecnologia Dolby Atmos che, grazie agli 8 altoparlanti integrati, riproduce un soundstage ancora più potente. Oltre ad offrire esperienze immersive per film e TV, ha Chromecast integrato e grazie alla compatibilità con Apple AirPlay e Alexa è capace di collegarsi a tutti gli ecosistemi audio più usati. Dotato anche di HDMI con eARC per connettersi al televisore, supporta tutti i formati audio e Dolby Vision compatibile 4K pass-thru.