TCL presenta i nuovi elettrodomestici per la smart home (TCL Home)

TCL ha presentato oggi i suoi nuovi elettrodomestici dotati di intelligenza artificiale (AI), che vanno ad affiancare gli ultimi modelli di TV e soundbar. Tra questi frigoriferi, lavatrici, condizionatori d’aria, purificatori d’aria e robot aspirapolvere compatibili con la nuova app “TCL Home” che consentirà agli utenti di controllare i propri dispositivi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

I frigoriferi

TCL Europe ha lanciato la nuova gamma di frigoriferi concentrandosi sulle principali categorie di mercato: Side by Side, French Door e frigoriferi combinati. Rispondono a quattro esigenze principali: la cura e la conservazione del cibo, un migliore comfort domestico grazie a una tecnologia efficiente, il design e la convenienza. Conservazione ottimale, risparmio energetico e facilità d’uso non a caso sono i principali punti di forza di questa gamma rappresentata da tre modelli chiave.

Tre modelli chiave: il Cross door

Il modello RP470CXE0, cross door, garantisce la conservazione degli alimenti grazie a un compressore inverter che lavora in modo lineare. Questo permette di regolare continuamente la sua velocità al variare della temperatura, assicurare una stabilità di temperatura costante e distribuire in modo uniforme l’aria fredda, così da raggiungere ogni scompartimento. C’è anche un cassetto Fresh Zone con uno scomparto progettato per mantenere un livello di umidità del 90% e un contenitore Aroma Safe che garantisce un livello di umidità ridotto per i prodotti freschi. In termini di design, è dotato di illuminazione LED verticale posizionata sui lati per una perfetta visibilità in ogni scompartimento, e di una finitura opaca in acciaio inossidabile che prolungherà la vita dell’elettrodomestico e ne ottimizzerà la manutenzione.

Il modello combinato ‘RP318BXE0, allo stesso modo, include il compressore inverter, la funzione power cool e il multi flusso d’aria per la conservazione degli alimenti, offrendo anche un raffreddamento omogeneo per evitare il lavoro di sbrinamento. Ha inoltre un display digitale sul pannello frontale che permette di regolare la temperatura per ogni scomparto, oltre all’accesso diretto alle funzioni opzionali senza aprire le porte, e la visualizzazione degli allarmi, quando disponibili. I ripiani e le staffe hanno una finitura pregiata, ornata da un bordo argentato per un ulteriore tocco di eleganza.

RP503SXE0, nuovo modello Side by Side, proprio come i due modelli precedenti, combina il compressore inverter, e le funzioni “total no frost” di TCL, rendendo la temperatura più uniforme nel frigorifero. Questo modello include anche sensori di temperatura innovativi posizionati su entrambi i lati del frigorifero per misurare i gradi di ogni zona e una modalità intelligente che rende il frigorifero in grado di accelerare la refrigerazione dopo aver tenuto aperte le porte per molto tempo. L’elettronica dell’apparecchio rileva le variazioni di temperatura e umidità, regolando immediatamente la produzione di freddo, in modo da conservare gli alimenti in condizioni ottimali. È inoltre dotato di un display digitale sul pannello frontale ed è realizzato in acciaio inox opaco.

Lavatrici: la serie P

La nuova serie si basa su quattro esigenze fondamentali: la cura per i vestiti, un migliore comfort domestico grazie a una tecnologia efficiente, il design e la convenienza. Tra le novità più interessanti segnaliamo la presenza di un motore Inverter più duraturo e affidabile, una centrifuga che rimuove più acqua per minimizzare il tempo di asciugatura, e la tecnologia Powerful Spray Wash per pulire i vestiti in modo più approfondito e igienizzato. Inoltre, la Serie P ha la funzione di dosaggio automatico che permette di riconoscere il peso e il materiale dei vestiti, in modo da regolare automaticamente la quantità di acqua e detergente necessari. La nuova serie di TCL è anche dotata di un tamburo antibatterico con struttura a nido per assicurare una trattamento delicato dei capi e una maggiore protezione ai tessuti. Inoltre, grazie alla funzione di lavaggio a vapore, la nuova serie di lavatrici permette di combinare l’acqua e il vapore, elemento che aiuta a rimuovere le pieghe e consentire al detersivo di pulire in modo più efficiente ed igienizzare i tessuti, anhe i più delicati.

Condizionatori: arriva Ocarina

TCL ha presentato anche una nuova gamma di condizionatori d’aria: Ocarina, caratterizzati da efficienza energetica, un basso livello di rumore e filtri facilmente lavabili. Ideato all’insegna del comfort e della convenienza, rende la sua manutenzione e pulizia più facile, mantenendo l’aria sempre fresca.

Purificatori d’aria: debutta Breeva

Quest’anno TCL Europe ha deciso di espandere la sua offerta di prodotti per la casa includendo una gamma di purificatori d’aria smart: la Serie Breeva. Il modello Breeva A2 ha un sistema di purificazione a 4 fasi che riduce fino al 99.97% dei microbi. Inoltre, TCL ha incluso caratteristiche come “Duo Air quality sensor” che combina un sensore di polvere e uno di composti organici volatili, per rilevare in tempo reale la presenza di particolati e di composti nell’aria. Come parte dell’ecosistema intelligente TCL, Breeva A2 è dotato di controllo Wi-Fi per consentire la connettività IoT, in modo che l’applicazione TCL Home possa essere utilizzata per ottenerne il pieno controllo. La versioni set-up, Breeva A3 e Breeva A5 presentano un’innovazione specifica con 5° protezione – sterilizzazione Breeva Shield UV-C, che utilizza raggi ultravioletti a onde corte per distruggere il DNA e l’RNA di batteri e microrganismi per ottenere l’effetto di sterilizzazione.

Robot aspirapolvere

Infine, TCL ha annunciato il lancio di due robot aspirapolvere : Sweeva 1000 e Sweeva 2000. I nuovi robot possono contare su una grande potenza: in particolare il modello Sweeva 2000 arriva fino a 1500 pa (Pascal Pressure Unit), mentre Sweeva 1000 raggiunge i 1400 pa. Questa gamma è dotata di una regolazione della potenza di aspirazione a 3 livelli e utilizza quattro metodi di pulizia: automatico, bordo, spot e manuale. La nuova gamma vanta una serie di caratteristiche come l’auto-ricarica, la pulizia programmata da remoto, lo stop automatico e la successiva segnalazione in caso di guasto, tutto questo supportato da un batteria di lunga durata. Sweeva 2000, come gli altri prodotti TCL, integra la connessione Wi-Fi che permette il controllo vocale e la funzionalità IOT, anche tramite l’app TCL Home.

TCL Home: la nuova app

Debutta anche “TCL Home”, la nuovissima app che consente agli utenti di controllare i propri elettrodomestici da qualsiasi luogo. Da ora, con l’aggiunta del controllo vocale agli elettrodomestici e ai televisori TCL, tutti i consumatori possono semplicemente chiedere ad Alexa o Google Assistant di controllare i propri dispositivi TCL.