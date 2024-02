Slot machine: il futuro è digitale e in Virtual Reality

Sono una vera e propria icona dei giochi da casinò: la loro estetica estremamente colorata e riconoscibile incarna la quintessenza dell’esperienza ludica e mescola caso, fortuna e gratificazione immediata: parliamo delle slot machine. Questo gioco, vero grande classico della tradizione del casinò, sia terrestre che digitale, oggi rappresenta ancora una delle formule più apprezzate dagli appassionati di gambling e intercetta tutti i cambiamenti e le innovazioni che proiettano il mondo del gaming verso il futuro. Quali sono i nuovi orizzonti verso cui viaggiano le moderne slot? Prima di scoprirlo facciamo una rapida panoramica dei principali step che ne hanno segnato l’evoluzione.

Dalle origini alle slot machine online

Decisamente più giovane della roulette, la slot machine è un vero e proprio distillato di caso e fortuna. Questo passatempo, tradizionalmente messo in funzione da una leva laterale, vede la luce a New York nel 1891. A dare i natali alla prima macchinetta è l’intuizione di due imprenditori di Brooklyn, Sittmann e Pitt, che realizzarono il primo prototipo partendo da una semplice scatola in legno dotata di tre bobine rotanti decorate con un set di simboli: per azionarla era necessario inserire una moneta (il termine inglese slot fa riferimento proprio all’apposita fessura) e tirare la leva posizionata accanto alla cassa. A seconda della combinazione ottenuta, i giocatori potevano vincere una consumazione omaggio o un premio in denaro. Tra i simboli presenti sulle tre bobine ancora oggi ci sono le caramelle e la ragione è presto detta: le prime versioni del gioco, infatti, contemplavano come premio delle caramelle alla frutta.

Tra le prime vere svolte a cui il mondo delle slot machine è andato incontro c’è la diffusione dei primi computer: è così che gli anni ’80 hanno segnato una vera e propria evoluzione in chiave elettronica: ad alimentare il giro casuale dei rulli non era più un dispositivo meccanico, ma un software che fissava la linea di fermata e le vincite correlate. L’iconica leva laterale venne sostituita da una pulsantiera, mentre la rotazione dei simboli era visualizzabile su un monitor. Da qui all’evoluzione digitale il passo è stato breve e con l’avvento delle prime piattaforme dedicate al casinò online la versione più moderna delle slot machine ha conquistato il web: grazie a una resa grafica sempre più sofisticata e accattivante e a una tematizzazione ispirata a film, manga e fumetti, questo storico passatempo ha consolidato la sua presenza sul mercato dell’intrattenimento videoludico, pur conservando il fascino rétro della prima macchinetta, che grazie a quel semplice gesto con cui veniva azionata la leva, poteva cambiare la sorte del vincitore in un momento.

Uno sguardo al presente

Il presente delle slot machine ha nel suo DNA tutte le innovazioni che dall’avvento del digitale in poi si sono fatte strada nel settore. Tra gli aspetti che hanno contribuito a fidelizzare gli appassionati di gaming ci sono formule come i jackpot progressivi e i round bonus. I primi sono dei montepremi speciali che aumentano a ogni sessione di gioco in cui non avviene una vincita. i round bonus, invece, sono delle giocate extra che offrono al gamer la possibilità di moltiplicare la vincita o di ottenere dei round gratuiti. Tra i traguardi conquistati dal mondo delle slot c’è poi l’approdo al gioco in mobilità: per concedersi un momento di svago e relax bastano smartphone e tablet, abbinati a una connessione a Internet, il resto lo fanno le numerosissime applicazioni collegate alle principali piattaforme online.

Oggi il successo di una slot machine è legato a doppio filo alla tecnologia immersiva e all’interattività del gioco: se grafica, effetti sonori e tematizzazioni già da diversi anni sono il cuore pulsante delle innovazioni che contribuiscono a rendere accattivante l’esperienza ludica, il futuro di questo passatempo è già tangibile e si appunta su tutte le innovazioni tecnologiche legate alla realtà virtuale e alla realtà aumentata. Grazie a visori 3D e ad ambienti di gioco concepiti in chiave virtuale, anche le slot machine di ultima generazione proietteranno il giocatore in una dimensione sempre più realistica da esplorare a tutto campo e avvicineranno ogni sessione di gioco alla formula estetica del videogame.

Il settore videoludico è andato incontro a una serie di innovazioni tecnologiche che hanno fatto la storia dei giochi da casinò. L’avvento del digitale, in particolare, ha aumentato notevolmente il potenziale delle slot machine che, nate da una semplice scatola in legno dotata di leva e bobine rotanti, regalano oggi un’esperienza di gioco sempre più accattivante e immersiva. Se già oggi grafica, concept ed effetti sonori coinvolgono il giocatore in ambienti di gioco estremamente realistici, il futuro, in parte già realizzato, sarà determinato in modo significativo dall’introduzione di realtà virtuale e realtà aumentata. Grazie a questo approccio anche un passatempo antico come la slot machine sarà in grado di conquistare le generazioni che verranno.