Smart Lock arriva finalmente su Wear OS

Google si sta preparando ad aggiornare Smart Lock, la funzionalità che consente lo sblocco rapido dei dispositivi Chrome OS e Android. Fra non molto infatti la compagnia garantirà una compatibilità maggiore a questa funzione, rendendola utilizzabile finalmente su Wear OS.

Una volta impostata, gli utenti potranno usare lo smartwatch per sbloccare i propri dispositivi Google senza dover inserire password o altre identificazioni. Perché ciò funzioni, bisogna che i device siano vicini fra loro, e che lo smartwatch sia già sbloccato, allo scopo di evitare situazioni indesiderate.

Questa funzionalità non è ancora pronta, ma arriverà molto presto, secondo Google nei “prossimi mesi”. Si tratta sicuramente di una novità molto attesa, in grado di rendere l’ecosistema della compagnia ancora più connesso. Sarà disponibile per tutti i device con Wear OS 3 o superiore.