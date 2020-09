SmartPad 11.6 Azimut 2, il tablet 4G con tastiera e display da 11,6″

Mediacom presenta SmartPad 11.6 Azimut2, tablet Android 10 con tastiera, pensato per chi necessita di un dispositivo ad alta portabilità versatile e dotato di un ampio display. Il tablet infatti adotta un display Ips con risoluzione Full HD e diagonale di ben 11,6 pollici. Grazie alle foto/videocamere da 5 (anteriore) e 8 Megapixel, consente inoltre videochiamate in alta risoluzione, per effettuare riunioni o seguire lezioni.

SmartPad 11.6 Azimut2 adotta processore Octa Core A55 a 1.6 GHz, cui si affiancano 4 GB di Ram e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 128 GB tramite microSD. Completa la connettività wireless: oltre a WiFi e Bluetooth 4.2, dispone di una sezione radio 4G dual Sim per connettersi alle reti mobili dei gestori telefonici. Non si sarà così vincolati alla presenza di una rete WiFi per potersi connettere a Internet.

Grazie inoltre al Gps integrato, inoltre, il nuovo tablet da 11,6 pollici di Mediacom può essere utilizzato come navigatore, mentre gli ingressi e le uscite audio e una porta USB Type-C assicurano la massima flessibilità con ulteriori possibilità di collegamento. Completano il quadro delle caratteristiche tecniche del nuovo SmartPad 11.6 Azimut2 le dimensioni di 274,8 x 175,8 x 9,5 mm e il peso, tastiera compresa, contenuto in 1.290 grammi. L’autonomia è garantita da una batteria ai polimeri di litio da 6.000 mAh, in grado di assicurare diverse ore di funzionamento ininterrotto.

Chi acquisterà il nuovo tablet, già in vendita a 349 euro, avrà sei mesi gratis di abbonamento a Infinity Tv, la piattaforma Mediaset che mette a disposizione oltre 6mila titoli tra film, serie tv e cartoni animati.